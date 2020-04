Keanu Reeves: l'epic fail del giornalista durante l'intervista su Bill & Ted Face the Music

Capita anche ai migliori di sbagliare, ma l'epic fail di un giornalista americano al cospetto di Keanu Reeves è davvero divertente. Nel corso di un'intervista legata a Bill & Ted Face the Music, nuovo progetto di Keanu Reeves in arrivo nei prossimi mesi, un reporter di MTV News si è confuso. La reazione di Reeves, che lo ha prontamente corretto, è davvero impagabile.

Sbagliare il ruolo di Keanu Reeves che, per chi avesse ancora dubbi, interpreta Ted, ha scaturito nell'attore una divertente reazione facendo fuggire il reporter in preda all'imbarazzo.

Bill & Ted Face the Music, in uscita negli USA il 21 agosto, vede il duo di teeneger viaggiatori nel tempo ormai invecchiato e con due figlie da mantenere. Bill e Ted hanno scritto migliaia di brani, ma gli manca la canzone definitiva quando un visitatore dal futuro mette in guardia i nostri eroi spiegandogli che le loro canzoni possono salvare il mondo. Ormai privi di ispirazione, Bill e Ted si imbarcano in un nuovo avventuroso viaggio nel tempo per rimettere le cose a posto e portare armonia nell'universo. Con l'aiuto delle loro figlie, alcuni personaggi storici e qualche leggenda della musica, il duo troverà molto più di una semplice canzone.

A fianco di Keanu Reeves ritroveremo Keanu Reeves e Alex Winter, nei panni degli svitati Ted e Bill, ci sono anche Amy Stoch e Hal Landon Jr nei ruoli dei genitori di Ted, mentre Beck Bennett sarà Deacon. Erinn Hayes interpreterà la moglie di Ted, mentre Jayma Mays sarà quella di Bill. Tra gli interpreti ci saranno poi William Sadler, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi e Anthony Carrigan.