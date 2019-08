Keanu Reeves irriconoscibile sul set di Bill & Ted 3: il look è... assurdo!

Keanu Reeves irriconoscibile di Bill & Ted 3: l'attore è stato paparazzato durante le riprese del nuovo film che lo vede protagonista insieme a Alex Winter. Le foto che stanno girando sui social mostrano l'attore con un look davvero assurdo.

Qualche settimana fa Keanu Reeves era apparso sbarbato sul set di Bill & Ted 3, e già per chi non è più abituato a vedere la star senza barba (e con qualche anno in più) era stato straniante. Il nuovo look delle foto più recenti invece è l'opposto di quello precedente, e anticipa già da adesso che ne vedremo delle belle. Keanu Reeves appare con una lunga e folta barba scura che fa pendant con l'acconciatura a cresta, con i lati rasati e un mullet un po' selvaggio. A completare l'outfit - se vogliamo chiamarlo così - una maglietta aderente bianca che lascia scoperta la pancia e i jeans.

keanu reeves trying out a new look pic.twitter.com/XRiaIHf2dm — keanu doing things (@keanuthings) August 2, 2019

190801 #KeanuReeves is unrecognizable in a beard and mohawk as he continues to film "Bill and Ted 3#keanureeves #BillAndTed3 pic.twitter.com/9dktClgjRl — Poklukar Janja (@PoklukarJ) August 2, 2019

Bill & Ted Face the Music, le cui riprese sono iniziate a New Orleans, è atteso al cinema nell'agosto 2020. Alla regia c'è Dean Parisot. Ed Solomon ha creato la storia insieme a Chris Matheson, co-autore della sceneggiatura. Non si conoscono ancora molti dettagli sulla trama del film, ma sappiamo che Bill e Ted, oggi entrambi padri di famiglia, andranno indietro nel tempo per incontrare i loro se stessi giovani, effetto questo realizzato usando scene tagliate dai primi due capitoli.

Nel cast di Bill e Ted 3, oltre a Keanu Reeves e Alex Winter ci saranno anche Amy Stoch e Hal Landon Jr nei ruoli dei genitori di Ted, mentre Beck Bennett sarà Deacon. Erinn Hayes interpreterà la moglie di Ted, mentre Jayma Mays sarà la consorte di Bill. Ad affiancare i protagonisti principali ci saranno poi William Sadler, Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, Scott Mescudi e Anthony Carrigan.

