Kathryn Hahn è la prima donna a mostrare il fondoschiena nudo nell'MCU: "È stato come camminare sulla luna"

L'attrice ha parlato di questo momento storico avvenuto in Agatha All Along durante la sua apparizione al "The Jennifer Hudson Show".

Kathryn Hahn ha fatto la storia del suo show Disney+, Agatha All Along, in un modo unico che non aveva avuto precedenti nella storia del Marvel Cinematic Universe.

L'attrice è infatti ufficialmente la prima donna a mostrare il suo fondoschiena nudo nel Marvel Cinematic Universe. Quando le è stato chiesto della decisione di denudarsi, nel corso dell'episodio di lunedì 28 ottobre del Jennifer Hudson Show, la Hahn, 51 anni, ha rivelato che la scena di nudo è stata una sua idea e che era stata radicata nello spazio mentale del personaggio.

"Beh, quando vediamo Agatha all'inizio [del primo episodio] è completamente priva dei suoi poteri", ha spiegato la Hahn. "E deve uscire da questo incantesimo - o viene aiutata a uscirne - da alcuni personaggi misteriosi. E credo che la prima volta che se ne rende conto fosse descritta [nella sceneggiatura] come 'Si mette una vestaglia e va fuori'".

"E mi sono chiesta: 'Chissà se si metterebbe davvero una vestaglia... perché adesso è furiosa'", ha ricordato la Hahn. "Penso che in quella situazione particolare non ci avrebbe nemmeno pensato". Su queste pagine trovate la recensione di Agatha: All Along.

"È un impegno", ha commentato la conduttrice Jennifer Hudson, alla quale la Hahn ha risposto scherzando: "C'era un sacco di nastro biadesivo". La conduttrice e attrice ha poi sottolineato che la scena di nudo segna una pietra miliare nel MCU. "Ti rendi conto che sei la prima donna a mostrare il sedere nel Marvel Cinematic Universe?". ha chiesto la Hudson, tra gli applausi del pubblico.

"All'epoca non lo sapevo", ha risposto la Hahn. "Ma anche il fatto che sia accaduto solo dopo Thor è davvero fantastico. Thor, io, i nostri sederi ricoperti d'oro", ha scherzato, riferendosi al fatto che l'attore Chris Hemsworth ha mostrato il suo di dietro in Thor: Love and Thunder del 2022.

"Ti abbiamo preso qualcosa per commemorare quel momento", ha detto Hudson con un sorriso. Alla Hahn è stata quindi consegnata una targa commemorativa nera e viola scintillante con la scritta 'Prima donna a mostrare il sedere nel Marvel Cinematic Universe'. "È come se avessi camminato sulla luna!", ha esclamato una Hahn felicissima. "È il massimo! Ora posso anche ritirarmi".