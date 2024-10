Agatha All Along, l'episodio 7 svela la vera identità di Rio con un doloroso colpo di scena

Ancora prima del debutto di Agatha All Along su Disney+, uno dei principali misteri della serie riguardava la reale identità del personaggio di Aubrey Plaza, Rio Vidal.

Mentre le altre streghe che compongono la stramba congrega di Agatha Harkness che percorre la Strada delle Streghe sono tratte dalle pagine dei fumetti Marvel, Rio non sembrava avere alcuna particolare correlazione con nessun personaggio, fino ad ora.

L'episodio di questa settimana della serie Marvel ha finalmente rivelato la vera identità di Rio, ma la rivelazione è stata accompagnata da un colpo di scena straziante: una delle streghe ha compiuto il suo destino e ha finalmente trovato il suo pieno potere. ATTENZIONE: se non siete in pari con lo show non procedete nella lettura poiché sono presenti pesanti spoiler dell'episodio 7 di Agatha All Along.

Agatha All Along

Cammino con la morte

L'episodio di questa settimana ha svelato l'identità di Rio già dal titolo: "Death's Hand in Mine", il che significa che se avete scommesso sul fatto che Rio Vidal fosse in realtà la Morte, avete indovinato.

L'episodio ha visto Agatha e Billy dirigersi verso la prova successiva all'interno di un castello dall'aspetto medievale, dove devono affrontare una prova basata sui tarocchi. Ben presto si rendono conto che devono fare una lettura e se non la azzeccano, le spade cadranno dal soffitto e li impaleranno o il soffitto crivellato di lame si abbasserà fino a ucciderli.

Patti LuPone è Lilia in Agatha All Along

Il sacrificio di Lilia

Allo stesso tempo, scopriamo che sia Lilia che Jen sono vive, proprio sotto la strada. L'episodio si muove avanti e indietro in modo non lineare, mentre impariamo a conoscere Lilia, che rivela che il tempo è un'illusione e che per tutta la vita ha vissuto la sua vita fuori sequenza, il che spiega i suoi vuoti di memoria e i suoi dialoghi sconnessi. Andando avanti e indietro dalla sua prima lezione di magia da bambina, secoli prima, fino al presente, tuttavia, si rende conto che non solo la sua vera ragione di essere sulla Strada è raggiungere la sua fine, ma che la fine è parte del viaggio.

È qui che avviene la grande rivelazione: Rio è Morte, la "Strega Verde originale". Riusciamo persino a vedere Rio, per un breve momento, con il suo vero look, mentre dice a Lilia che alla fine tutte le strade portano a lei. Ma questa rivelazione non è l'unico momento importante dell'episodio. Una volta superata la prova, Lilia rimane indietro. Sola con le Sette di Salem, ha ancora un'altra carta da giocare. Quando arriva il terrificante gruppo, inverte una carta sul tavolo e fa sì che tutto si capovolga. Le sette di Salem precipitano tra le lame, dove vengono impalate e muoiono. Lilia resiste più a lungo che può, ma presto cade anche lei, ma si rallegra della sua fine, così la vediamo di nuovo in Italia da bambina, mentre riceve la sua prima lezione di magia.