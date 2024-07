Kate Hudston: "Io e Matthew saremmo disposti a realizzare il sequel di Come farsi lasciarsi in 10 giorni"

Nel 2003 è arrivato nelle sale il film Come farsi lasciare in 10 giorni e Kate Hudson e Matthew McConaughey sarebbero disposti a girare il sequel.

Kate Hudson ha rivelato che lei e Matthew McConaughey sarebbero interessati a girare il sequel della commedia romantica Come farsi lasciare in 10 giorni.

Il film aveva debuttato nel 2003, ma dopo oltre 20 anni le due star pensano ancora ai personaggi che hanno interpretato sul grande schermo.

Un possibile sequel della commedia?

Durante una nuova intervista, Kate Hudson ha dichiarato: "Credo che ci stiamo pensando continuamente. Tutto quello che è importante è la sceneggiatura e se io e Matthew McConaughey siamo coinvolti dalla storia".

Rispondendo alle domande del conduttore Andy Cohen, inoltre, l'attrice ha ribadito che potrebbe esserci un secondo capitolo della storia raccontata in Come farsi lasciare in 10 giorni, sottolineando: "Penso che entrambi siamo totalmente aperti all'idea, ma semplicemente non è mai accaduto".

Matthew McConaughey, da sex symbol a premio Oscar

Cosa raccontava la commedia

Alla regia della commedia c'era Donald Petrie e Kristen Buckley, Brian Regan e Burr Steers hanno firmato la sceneggiatura ispirata al libro di Michele Alexander e Jennie Long.

Al centro della trama c'era il pubblicitario Benjamin Barry (McConaughey), che fa una scommessa dichiarando che può far innamorare di lui qualsiasi donna. Andie Anderson (Hudson), una giornalista, nel frattempo, vuole scrivere un articolo su come farsi lasciare da un uomo. I due, come prevedibili, sono destinati a incontrarsi e a innamorarsi, nonostante i due obiettivi molto diversi.

La commedia ha ottenuto un enorme successo ai box office e hanno reso i due attori due star del genere delle commedie romantiche. McConaughey aveva successivamente dichiarato che quell'immagine gli stava molto stretta, decidendo quindi di dedicarsi a progetti più impegnati, arrivando poi a conquistare un Oscar grazie a Dallas Buyers Club.