Matthew McConaughey svela che un indovino lo ha convinto a recitare in Come farsi lasciare in 10 giorni

L'attore premio Oscar Matthew McConaughey ha raccontato che in un momento di indecisione è stato il "destino" predetto da un indovino a spingerlo a recitare in Come farsi lasciare in 10 giorni.

Matthew McConaughey ha rivelato chi lo ha spinto ad accettare il ruolo da protagonista in Come farsi lasciare in 10 giorni e la risposta potrebbe sorprendere molti fan, considerando che è un indovino ad aver convinto il futuro premio Oscar .

La commedia romantica con star Kate Hudson è stata realizzata dopo The Wedding Planner e l'attore, a quanto pare, non era sicuro che girare un film dello stesso genere fosse un'ottima idea.

Svelando i retroscena di Come farsi lasciare in 10 giorni a Vanity Fair, Matthew McConaughey ha ora dichiarato: "Mi ricordo di aver considerato se farlo, oppure no, una notte, durante una camminata lungo Sunset Boulevard. Improvvisamente questo tizio esce fuori dal nulla e mi si avvicina".

L'attore ha quindi aggiunto: "Era un indovino guru e mi dice: 'Posso dirti la tua sorte molto rapidamente?'. Ho risposto: 'Sì, amico. Certo'".

Matthew McConaughey in A casa con i suoi

Il responso ha sorpreso McConaughey: "Ha detto immediatamente: 'Ora c'è un film su cui stai riflettendo. Si tratta di una commedia romantica. Devi farlo o sarà uno dei più grandi rimpianti della tua vita. Sarà fantastico, sarà un'esperienza incredibile e ti farà guadagnare molti soldi'".

Matthew, inizialmente, era molto scettico: "Mi ricordo di aver pensato: 'Lo studio ha assunto questo tizio?'. Ho riso al pensiero, ma ho preso in considerazione più seriamente la situazione. Penso di aver accettato l'offerta il giorno dopo".

Matthew McConaughey, da sex symbol a premio Oscar

La commedia ha incassato poi 177 milioni, a fronte di un budget di soli 50, ma alcuni anni dopo la star ha rifiutato di tornare nel genere delle commedie romantiche. Nella sua autobiografia McConaughey ha infatti ammesso di aver rifiutato un ingaggio pari a 14.5 milioni di dollari perché non poteva avere il controllo del progetto.