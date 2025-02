Kate Hudson: "I critici che stroncano le mie romcom non sanno ciò che vogliono gli spettatori"

Kate Hudson è un'icona delle commedie romantiche, ma i suoi film non sono stati esattamente acclamati dalla critica cinematografica.

Come farsi lasciare in 10 giorni ha un 42% su Rotten Tomatoes, per esempio. Poi ci sono Tutti pazzi per l'oro, Bride Wars - La mia migliore nemica e Something Borrowed - L'amore non ha regole, tutti con punteggi che non superano il 15% di consenso.

Roger Ebert, nella sua recensione di Come farsi lasciare in 10 giorni, aveva scritto che avrebbe voluto mettere la Hudson e il suo co-protagonista Matthew McConaughey nel "programma di protezione testimoni" a causa della pessima qualità del film: "Se mi togliessero dal mondo del cinema e mi collocassero nell'arredamento delle piste da bowling, avrei un'idea di come devono essersi sentiti mentre facevano questo film", ha aggiunto Ebert.

Kate Hudson contro la critica cinematografica

Kate Hudson e Anne Hathaway in un'immagine del film Bride Wars - La mia miglior nemica

L'attrice, tuttavia, ha recentemente parlato con Entertainment Weekly di queste recensioni negative delle sue commedie romantiche preferite e ha fatto notare come le opinioni sono cambiate nel tempo. Inoltre, non ha mai fatto questi film per l'acclamazione della critica.

Kate Hudson e Colin Egglesfield insieme nel film Something Borrowed

"Penso che la critica sia cambiata", ha notato Hudson. "Nel mondo del cinema, i critici che guardano le cose con un certo microscopio a volte potrebbero non guardare a ciò di cui la gente ha bisogno. Il critico è cambiato, nel senso che tutto il mondo è un critico ora. Quando si fa un film per far sentire una certa sensazione, io lo chiamo uno spettro: per chi lo fai? Lo stai facendo per i critici? Lo stai facendo per la gente? Si cerca di fare il miglior film possibile, raccontando la storia che si vuole raccontare. Se cerchi di pensare a chi vuoi accontentare, probabilmente sbaglierai".

"Se avessi voluto fare Bride Wars o Something Borrowed per accontentare la critica e vincere Oscar, sarebbero stati due film molto diversi", ha aggiunto Hudson. "Penso anche che la gente non si renda conto di quanto sia difficile realizzare e far apprezzare un film del genere".