Come farsi lasciare in 10 giorni, Kate Hudson ricorda:"Il provino di Kathryn Hahn uno dei momenti più belli"

L'attrice ha raccontato in che modo conobbe la sua migliore amica durante la fase di casting per la commedia con Matthew McConaughey.

In un'intervista per Variety, Kate Hudson ha ricordato uno dei momenti maggiormente esilaranti della sua carriera, quando conobbe la sua attuale migliore amica Kathryn Hahn.

La collega partecipò ai provini per la rom-com Come farsi lasciare in 10 giorni, in cui Kate Hudson avrebbe recitato da protagonista al fianco di Matthew McConaughey.

L'esilarante provino di Kathryn Hahn

"Ti ricordi la tua audizione bene quanto me? Perché per me è stato uno dei momenti più belli di sempre" ha spiegato Hudson, presente al provino insieme al regista Donald Petrie "Stavamo cercando le mie migliori amiche, e tu sei entrata tutta agitata".

Kathryn Hahn in una scena di Our Idiot Brother

L'impressione fu involontariamente ottima:"Eri tutto quello che chiunque avrebbe mai potuto sperare e desiderare, e lo sei ancora oggi" ha ricordato l'attrice prima di entrare nel dettaglio:"Sei entrata ed eri tipo:'Oh mio Dio, scusate. Non trovavo parcheggio'. Avevi questa borsa, non so neanche cosa ci fosse dentro, sembravi in viaggio, e io subito ho pensato:'Amo questa donna così tanto'".

La conferma di Kathryn Hahn per Come farsi lasciare in 10 giorni

L'amica conferma:"Non trovavo parcheggio. Ero tutta sudata. Non potevo credere che ti stessi incontrando. Sono corsa dentro in mezzo al caos, e tu sei stata così accogliente".

Come farsi lasciare in 10 giorni uscì nelle sale cinematografiche nel 2003, con Kate Hudson nei panni della giornalista Andie Anderson e Matthew McConaughey in quelli di Benjamin Barry. Il film risultò particolarmente memorabile anche grazie alle performance delle due attrici amiche del personaggio di Kate Hudson, Jeannie (Annie Parisse) e proprio Michelle (Kathryn Hahn).

Kate Hudson in una scena di Quasi famosi

Oggi, Kathryn Hahn è una delle attrici più versatili di Hollywood, in grado di passare da un progetto del Marvel Cinematic Universe a commedie completamente differenti.