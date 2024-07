Kaos: Jeff Godblum è un vendicativo Zeus nel teaser italiano della serie Netflix

Uno scatenato Jeff Goldblum al centro del teaser italiano di Kaos, serie Netflix a sfondo mitologico che racconta l'improbabile conflitto tra umani e dei. Goldblum interpreta il potente Zeus, amante delle comodità, ma pronto a punire gli umani per motivi anche futili nello show in arrivo sullo streamer il 29 agosto.

Creata dall'autore di _The End of the Fcking World_ e dai produttori di Chernobyl, la serie in 8 episodi è descritta come una commedia dark mitologica che ruota attorno a sei umani, i quali scoprono di essere legati tra di loro per via di un'antica profezia di vecchia data. I sei saranno costretti a confrontarsi con gli dei corrotti e arroganti della mitologia greca*.

Il teaser introduce lo Zeus di Jeff Goldblum, che vive nel lusso mentre esige che i mortali lo adorino. A quanto pare, il suo potere diminuisce quando gli umani smettono di credere e temere gli dei, perciò decide di fare qualcosa al riguardo.

La sinossi

Definito "una rivisitazione cupamente comica e contemporanea della mitologia greca, che esplora temi di politica, potere e vita negli inferi", Kaos vede interpreti anche Janet McTeer nei panni di Hera, David Thewlis nei panni di Ade, Cliff Curtis nei panni di Poseidone, Killian Scott nei panni di Orfeo, Aurora Perrineau nei panni di un mortale di nome Riddy, Misia Butler nel ruolo di Caneus, Leila Farzad nei panni di Ari, Nabhaan Rizwan nei panni di Dioniso e Debi Mazar nei panni di Medusa.

Hugh Grant era la prima scelta per il ruolo di Zeus, ma è stato costretto a rinunciare per via di impegni lavorativi concomitanti: Ci sarà, invece, Billie Piper in un cameo, ma il suo personaggio non è stato ancora rivelato.