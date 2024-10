Kaos: l'ideatore esorta i fan a continuare a parlare della serie dopo la la cancellazione shock

I fan sono stati colti alla sprovvista martedì, quando una delle protagoniste di Kaos, Aurora Perrineau, ha postato su Instagram la notizia che la serie si sarebbe conclusa dopo una sola stagione. Questo è avvenuto poche settimane dopo che l'ideatore Charlie Covell aveva dichiarato di avere idee per altre due stagioni della serie Netflix prodotta da Sister, che aveva come protagonisti Jeff Goldblum, Janet McTeer e Nabhaan Rizwan.

Ora Covell ha rilasciato una dichiarazione per la prima volta dalla cancellazione dello show.

Kaos: Netflix cancella la serie mitologica con Jeff Goldblum dopo una sola stagione

Le parole dell'ideatore dello show

"La mia speranza è che la gente continui a scoprire e a godersi lo show. Credo che ci siano dei potenziali fan là fuori che potrebbero aver bisogno di più tempo per scoprirlo, quindi per favore continuate a parlare di Kaos se vi è piaciuto", ha scritto Covell su Instagram, che ha anche creato la serie di successo The End of the F***ing World per Netflix e Channel 4.

Kaos: Jeff Goldblum in una foto della serie

Covell ha aggiunto di essere "dispiaciuto di non fare più Kaos, ma non voglio che questa notizia metta in ombra quello che abbiamo fatto". Goldblum ha interpretato in Kaos il ruolo di Zeus, che inizia a temere che il suo regno stia per finire quando nota una ruga sulla fronte, che lo rende paranoico e dispettoso nei confronti dei suoi devoti. Nel frattempo, tre mortali (Perrineau, Misia Butler e Leila Farzad) intraprendono un viaggio per realizzare le loro identiche profezie.

La notizia della cancellazione di uno show a così alto budget così presto dopo il lancio è arrivata a sorpresa martedì e Deadline ha appreso che i preparativi per una seconda stagione erano ben avviati, mentre la prima era stata lasciata in sospeso. La serie si era creata una base di fan e nelle prime quattro settimane era entrata nella top 10 delle serie in lingua inglese di Netflix.

Covell ha ringraziato i "meravigliosi fan", aggiungendo: "Mi sono stati mostrati subreddit che mi hanno scaldato mio cuore: i piccoli dettagli e gli Easter Egg che avete notato hanno migliorato le mie giornate".