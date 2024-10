Kaos, Netflix cancella la serie mitologica con Jeff Goldblum dopo una sola stagione

A quanto pare gli ascolti non sono stati così tanti da giustificare il rinnovo per una ulteriore stagione dello show

Nonostante fosse risultata tra le serie più viste nel periodo del suo debutto in streaming, Kaos è stata cancellata dopo una sola stagione, come riportato oggi da Variety.

La serie Netflix, creata dall'autore di The End of the Fucking World, Charlie Covell, offriva una nuova visione del dio greco Zeus (Jeff Goldblum), onnipotente ma estremamente insicuro quando il suo status di re degli dei viene messo in pericolo. Dopo essere stato minacciato dalle Parche e da alcuni umani, avverte: "Cancellerò questi bastardi dalla faccia della fottuta Terra".

Come accennato, lo show aveva trascorso quattro settimane nella Top 10 di Netflix al momento della sua uscita, ma non è riuscito a raccogliere un pubblico significativo in quel periodo. Ha raggiunto il terzo posto nella classifica delle serie televisive in lingua inglese nella seconda settimana di disponibilità, con un picco di spettatori di soli 5,9 milioni di visualizzazioni. Netflix definisce una visione come il tempo di esecuzione totale diviso per le ore totali viste.

In un post inizialmente pubblicato su Instagram e poi cancellato, l'attrice Aurora Perrineau ha originariamente dato ai fan la notizia della cancellazione di Kaos: "Beh... questo fa male. Trovo che spiegare come mi sento sia davvero difficile, ma ci proverò", iniziava il suo post.

"Quando ho iniziato a fare i provini per questo show, sapevo che era speciale, soprattutto perché le sceneggiature di Charlie Covell risuonavano con me come altre cose non avevano mai fatto. Conoscevo tutte queste persone e le amavo tutte, ogni difetto, ogni cosa".

L'attrice, dopo un lungo discorso di ringraziamento, ha così concluso il suo post: "Tutti erano brillanti e unici. Ogni performance mi ha sorpreso ed emozionato. Non riesco a credere di aver potuto fare questo con tutti voi. Abbiamo creato qualcosa di strano, oscuro, esilarante, squilibrato e assolutamente tragico - qualcosa di completamente umano. È una sensazione che intendo portare con me".