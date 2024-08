Marvel, la reazione di Jeff Goldblum al ritorno di Robert Downey Jr. è epica

Il Marvel Cinematic Universe ha subito un'importante scossa durante l'estate con la notizia che Robert Downey Jr. è stato scritturato per interpretare Victor von Doom / Dottor Destino.

Downey, che in precedenza ha interpretato Tony Stark / Iron Man nel franchise, si calerà nel ruolo nei prossimi due film sui Vendicatori, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Il ritorno ha già suscitato una vasta gamma di reazioni da parte di ex e attuali star del MCU e, a quanto pare, ora possiamo aggiungere alla lista anche Jeff Goldblum che, per chi non lo ricordasse, ha interpretato il Gran Maestro in Thor: Ragnarok.

Durante una recente apparizione a Happy Sad Confused, a Goldblum è stato chiesto di condividere i suoi pensieri sul ritorno di Downey, cosa che ha fatto, prima di partire per la tangente sul nome stesso di Victor von Doom.

Kaos: Jeff Goldblum in una foto della serie

"Una notizia eccellente", ha risposto Goldblum. "Credo di aver sentito vagamente... sì, sì, avevo sentito dei sussurri sulla mia periferica. Sì, canali. Victor von Doom... mi piace questo nome. Se mi fossi chiamato Victor von Doom, sarei molto più avanti di adesso. È un nome fantastico. O Von. O Van". L'attore è impegnato nella promozione di Kaos, di cui potete leggere la nostra recensione.

Kaos: Jeff Goldblum è un moderno Zeus nel trailer della nuova serie Netflix

Creata dall'autore di The End of the Fcking World e dai produttori di Chernobyl, la serie Netflix in 8 episodi è una commedia dark mitologica che ruota attorno a sei individui umani, i quali scoprono di essere legati tra di loro per via di un'antica profezia che prevede la caduta di Zeus. I sei saranno costretti a confrontarsi con gli dei corrotti e arroganti della mitologia greca.

Oltre a Goldblum nei panni di Zeus, Kaos vede presenti anche Janet McTeer nei panni di Era, David Thewlis nei panni di Ade, Cliff Curtis nei panni di Poseidone, Killian Scott nei panni di Orfeo, Aurora Perrineau nei panni di Riddy (Euridice), Misia Butler nel ruolo di Caneus, Leila Farzad nei panni di Ari, Nabhaan Rizwan nei panni di Dioniso e Debi Mazar nei panni di Medusa.