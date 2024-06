Kaos: svelata la data di uscita della serie con Jeff Goldblum nel ruolo del divino Zeus

Kaos, la nuova serie ispirata alla mitologia greca sviluppata e scritta da Charlie Covell, ha ora una data di uscita su Netflix: il 29 agosto 2025.

Il progetto è stato prodotto da Sister, che ha già portato al successo Chernobyl su HBO e, recentemente, Eric su Netflix.

Cosa racconterà Kaos

Covell, che aveva portato su Netflix anche la serie The End of the F***ing World, ha collaborato alla scrittura degli episodi con Georgia Christou, mentre alla regia della serie sono stati impegnati Georgi Banks-Davies e Runyararo Mapfumo.

Al centro della storia di Kaos c'è Zeus, il cui regno non è mai stato messo a rischio, fino a quando una mattina si sveglia e scopre una ruga sulla fronte. Credendo che si tratti del presagio di un'antica profezia che annuncia la sua distruzione, entra in scena la nevrosi: Zeus si convince che sta per andare in disgrazia. Mentre cresce la paranoia, il Dio degli Dei, vedendo indizi ovunque, inizia pericolosamente ad auto-distruggersi.

La dea Era nella serie

Un momento della nuova serie Netflix

E ha ragione a essere preoccupato: Prometeo, una volta amico e ora prigioniero di Zeus, sta pianificando un piano per distruggerlo coinvolgendo tre esseri umani, tutti totalmente all'oscuro del loro significato cosmico o della parte che devono interpretare nel salvare il mondo.

Al centro della trama ci saranno tematiche come la politica di genere, il potere e la vita agli inferi.

Gli interpreti della serie

Nel cast ci saranno Jeff Goldblum nella parte del potente, e al tempo stesso insicuro e vendicativo, Zeus; Janet McTeer nella parte di Era, la Regina degli Dei, il cui potere e libertà vengono minacciati dalla crescente paranoia di Zeus, situazione che la obbliga a entrare in azione mentre Dioniso, il figlio ribelle, è fuori controllo e sta per scontrarsi con il padre; e Cliff Curtis avrà il ruolo di Poseidone, più preoccupato della dimensione del suo yacht e di dove sarà il suo prossimo party.

Tra gli interpreti ci sono poi Daniel Lawrence Taylor, Killian Scott, Aurora Perrineau, Billie Piper, Misia Butler, Leila Farzad, Nabhaan Rizwan, David Thewlis, Debi Mazar, Stanley Townsend, Amanda Douge, Daniel Monks, Ned Dennehy, Shila Ommi, Olga Mouak, Gwynne Mcelveen, Jon Chew, Joe McGann, Cathy Tyson.

Le riprese degli otto episodi, della durata di 60 minuti, si sono svolte a Londra e in Spagna.

Una scena ambientata sulla Terra