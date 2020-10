Jeff Goldblum di nuovo in posa sexy come Ian Malcom: "Il mio regalo per voi" (FOTO)

L'attore Jeff Goldblum ha ricreato l'iconica posa di Ian Malcom in Jurassic Park per ringraziare chi è pronto a votare alle elezioni presidenziali americane.

Jeff Goldblum aveva promesso un dono speciale ai suoi fan e ora online ha mantenuto la parola data condividendo una foto che ricrea l'ormai iconica posa di Ian Malcom nel film Jurassic Park.

L'attore aveva infatti invitato i suoi follower a controllare se avessero tutti i documenti in regola per esprimere la propria preferenza alle elezioni presidenziali in cambio di un dono davvero speciale.

Su Instagram Jeff Goldblum ha ora scritto: "WOW! Grazie a tutte le persone che hanno usato la mia pagina Head Count per assicurarsi di essere in regola per andare a votare! Quasi 3.000 persone tra di voi sono pronte per le elezioni di questo novembre. Ecco la vostra ricompensa... come vola il tempo".

L'attore è uno dei membri del cast dei film originali che apparirà nell'atteso film Jurassic World: Dominion, le cui riprese sono attualmente in pausa dopo alcuni test risultati positivi al COVID-19.

Jurassic World: Dominion, Sam Neill e Jeff Goldblum si esibiscono al piano sul set (VIDEO)

Jurassic World: Dominion è diretto da Colin Trevorrow. Nel cast del film torneranno Chris Pratt nel ruolo di Owen Grady, Bryce Dallas Howard nei panni di Claire Dearing e i protagonisti storici del franchise: Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum e BD Wong.

La nuova data di uscita del film è stata fissata al 10 giugno 2022.