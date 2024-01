Kang: Marvel verso il recasting, ecco chi dovrebbe rimpiazzare Jonathan Majors

Jonathan Majors, dopo essere stato considerato colpevole di violenza domestica, è stato licenziato dalla Disney e i vertici della Marvel sembra abbiano già individuato un possibile sostituto.

L'attore avrebbe dovuto essere un importante tassello della prossima fase del MCU in cui Kang sarà il villain da sconfiggere, tuttavia quanto accaduto con l'ex fidanzata Grace Jabbari ha portato alla sua esclusione dai prossimi progetti cinematografici e televisivi tratti dai fumetti.

Il primo nome preso in considerazione

Una recente indiscrezione condivisa da Daniel Richtman sostiene ora che una delle opzioni prese in considerazione per sostituire Jonathan Majors nel ruolo di Kang sarebbe Colman Domingo.

L'attore, famoso per i suoi ruoli in progetti come Fear the Walking Dead e Selma, sarebbe uno dei nomi presi in considerazione dai produttori, nonostante la differenza di età rispetto al collega.

Colman ha infatti 54 anni, tuttavia la possibilità di portare in scena varie varianti del personaggio, grazie al Multiverso, non porta a escludere il casting.

Jonathan Majors fuori dalla Marvel: il possibile addio a Kang il Conquistatore è un'opportunità?

Le voci riguardanti il futuro del film

Il film Avengers: The Kang Dynasty potrebbe inoltre subire delle importanti modifiche alla storia e, attualmente, sembra che si indichi il progetto solo come "Avengers 5", facendo quindi ipotizzare dei cambiamenti nella trama. Le indiscrezioni riguardanti i prossimi progetti della Marvel condivise da Jeff Sneider sostengono che Secret Wars stia venendo ideato come un film di cinque ore da dividere in due parti.

Michael Waldron si occuperà della sceneggiatura e, attualmente, Kevin Feige e il suo team non hanno parlato apertamente degli eventuali cambiamenti compiuti agli eventi al centro della storia.