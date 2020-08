Justice League: Zack Snyder condivide un teaser del trailer della sua versione

Zack Snyder ha condiviso online un nuovo teaser del trailer della sua versione di Justice League, in attesa di presentare ufficialmente le prime immagini in occasione dell'evento DC FanDome.

Nel filmato si può vedere Superman, interpretato da Henry Cavill, oltre al team di eroi e scene di distruzione e lotta.

Il regista Zack Snyder, in precedenza, aveva parlato della sua versione di Justice League dichiarando che sugli schermi della piattaforma di streaming si potrà vivere un'esperienza totalmente nuova e il materiale sarà per circa il 75% della durata totale inedito. Attualmente il filmmaker non ha ancora deciso se si proporranno sei "capitoli" separati o un lungometraggio caratterizzato da una durata probabilmente superiore alle tre ore.

Warner Bros non ha, per ora, confermato il titolo del progetto su cui sta lavorando da tempo il regista, tuttavia Zack Snyder alcune settimane fa aveva accennato alla necessità di modificare il precedentemente annunciato Zack Snyder's Justice League per questioni legali.

Sul sito di DC FanDome si può scoprire che l'appuntamento dedicato a The Snyder Cut of Justice League avrà una durata di 25 minuti: "Zack Snyder risponderà alle domande dei fan e di alcuni ospiti a sorpresa mentre parla dell'atteso montaggio a lungo richiesto del film del 2017 e del movimento che lo ha reso possibile".