Justice League: Zack Snyder è stufo di sentire che la Snyder Cut non esiste

Zack Snyder, ex regista di Justice League, ha affermato di essere stanco di tutte le persone che non credono all'esistenza della Snyder Cut, ovvero la versione girata dal regista che si dice completamente diversa dal film arrivato nelle sale nel 2017, diretto dal Joss Whedon.

La Snyder Cut è una versione molto attesa dai fan DC, che sono rimasti delusi dal prodotto finale arrivato al cinema, ma alcuni di loro si lamentano del fatto che ancora non è stato svelato nulla. Un utente del social Vero, nelle ultime ore, ha accusato Zack Snyder di aver preso in giro tutti e che la sua versione finale non esiste, un commento che ha scatenato la risposta del regista: "No, sono solo stanco delle persone che dicono non sia reale"

A questo punto, è abbastanza chiaro che esista la Snyder Cut, nonostante molti fan amareggiati dal troppo tempo trascorso stiano mettendo in dubbio le parole di Zack Snyder, che qualche giorno fa ha confermato sempre tramite Vero che la lavorazione è a buon punto: "Justice League non è finito al cento per cento perché vorrei completare alcune cose che solitamente inserisco in ogni film che realizzo, anche se non so quale differenza ci potrebbe essere rispetto alla versione definitiva."

Vedremo se Warner Bros. sarà disposta a distribuire la "reale" versione di Justice League o se, una volta pronto il lavoro, si aprirà un ulteriore dibattito che farà attendere ancora di più i fan. Staremo a vedere.