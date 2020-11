Justice League: Ezra Miller ha girato una scena aggiuntiva sul set di Animali Fantastici 3

Justice League ritornerà sugli schermi di HBO Max con la versione ideata da Zack Snyder e il regista ha svelato di aver realizzato a distanza delle scene aggiuntive con protagonista Ezra Miller.

L'attore si trova infatti a Londra per girare Animali Fantastici 3 e si è quindi trovato un modo per lavorare pur dovendo fare i conti con i limiti causati dalla situazione internazionale.

Zack Snyder, parlando di Justice League al sito Beyond the trailer, ha spiegato: "Ezra Miller è impegnato sul set di Animali Fantastici 3, che è a Londra. E non potevamo viaggiare fino a Londra, sfortunamente. Mi sarebbe piaciuto farlo...".

Il filmmaker ha quindi sottolineato: "Ciò che abbiamo fatto è contattarlo su Zoom e parlare con la troupe di Animali Fantastici. Ho inviato loro questi disegni. Ho detto 'Ok, questo è quello che deve fare, dove deve trovarsi'".

Miller è attualmente impegnato nelle riprese del terzo lungometraggio di Animali fantastici in cui interpreta il ruolo di Credence Barebone e, secondo i protocolli di sicurezza, non può essere impegnato in altri progetti o allontanarsi dall'area approvata dai produttori. L'impossibilità a viaggiare ha quindi obbligato Zack Snyder a dirigere una scena aggiuntiva dalla California, usando tre monitor posizionati sul set mentre Snyder era in contatto tramite un iPad collegato a Zoom.

Per scoprire che scena è stata realizzata bisognerà però attendere fino all'arrivo dell'atteso progetto sugli schermi di HBO Max, previsto nel 2021.