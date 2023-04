Justice League, Zack Snyder rivela: "Nel primo script Lois Lane aveva una relazione con Bruce Wayne"

Justice League, nella prima versione dello script ideata da Zack Snyder, avrebbe mostrato Lois Lane e Bruce Wayne mentre si avvicinavano e davano vita a una potenziale storia d'amore.

Nel capitolo precedente della storia, infatti, Superman aveva perso la vita e questo portava i due personaggi ad avvicinarsi.

Zack Snyder, ospite di Pizza Film School, ha raccontato quali erano i suoi progetti per Justice League: "Penso che nello script originale, Lois e Batman stessero brevemente insieme. C'era questa cosa e tutti hanno reagito dicendo: 'O mio dio, non puoi farlo'".

Il regista ha sottolineato: "Superman era morto e Lois è una persona piuttosto fantastica. Specialmente considerando che avevo a disposizione Amy Adams e lei è una specie di genio, avevo provato la sensazione che avremmo dovuto dare più spazio ad Amy, perché è un'attrice così grandiosa, una forza della natura... E poi amavo l'idea di gettare le basi per questo concetto, come nei film in cui il marito va in guerra ed è morto, la moglie va avanti e poi appare il marito e dice: 'Non sono morto, sto bene'. Come affronti una cosa simile? Ero super coinvolto da quell'idea che 'Oh no, Superman può essere riportato in vita'. Quindi cosa accade?".

Snyder ha raccontato: "In quella situazione Lois diceva: 'Sono ancora innamorata di Superman, tu sei stato un'altra cosa'. Ma, a quel punto, Batman si era già innamorato di Lois".

La sceneggiatura ha però subito numerosi cambiamenti, fino alla versione mostrata in Zack Snyder's Justice League in cui Lois è presente in più scene rispetto alla versione di Joss Whedon, ma non c'è alcuna traccia della sua relazione con Bruce.