Justice League: Zack Snyder ringrazia i fan per il loro incredibile sostegno

Zack Snyder ha voluto ringraziare i fan per l'incredibile sostegno ricevuto e per l'impegno nel sostenere la sua visione di Justice League.

Zack Snyder riuscirà finalmente a offrire ai fan dei film della DC la sua versione di Justice League e in una recente intervista il regista ha voluto ringraziare i fan.

L'occasione per rivolgere alcune parole alle persone che hanno sostenuto pubblicamente la distribuzione del lungometraggio è arrivata grazie a The Nice Cast.

Il regista ha spiegato: "Nellì'anniversario dell'uscita è stato realmente fantastico e tutti sono completamente impazziti, è diventato un trend a livello mondiale, risultando l'argomento più discusso online, e semplicemente ha dimostrato il grande sostegno".

Zack Snyder ha aggiunto: "Onestamente non si può realmente trovare le parole per dire quanto sia fantastico ciò che ha fatto il fandom e la somma di denaro che hanno raccolto per sostenere le organizzazioni che si impegnano per sensibilizzare sul tema del suicidio, senza dimenticare tutto quello che hanno fatto di positivo".

Il regista ha voluto andare oltre il sostegno riservato all'uscita della sua versione di Justice League sottolineando: "Se non ci fosse alcun film, semplicemente quello che hanno fatto per aumentare la consapevolezza sulla salute mentale è incredibile. E penso che il modo in cui sono stati in grado di unire il loro amore per l'universo e per questi personaggi e poi il loro attivismo sui social per cercare di rendere il mondo un posto migliore sia in un certo senso folle e meraviglioso, e sono davvero grato e felice che tutto questo fosse legato a questo film, è qualcosa di grandioso".

Zack ha quindi ricordato cosa vuol dire per lui avere la possibilità di completare la Snyder Cut di Justice League: "Per tutti noi è una cosa di famiglia. Ironicamente il film è sulla famiglia, quindi ha una risonanza tematica per tutti noi, penso sia stato fantastico capire quel tipo di esperienza e non ci potrebbe essere nulla di migliore".

Il film verrà distribuito su HBO Max forse suddiviso in capitoli o come un evento dalla lunga durata.