Justice League, Zack Snyder: "Ecco perché Darkseid vuole invadere la Terra"

Zack Snyder ha parlato delle motivazioni di Darkseid, l'antagonista della nuova versione inedita di Justice League in uscita nel 2021. Noto villain dei fumetti DC, il personaggio farà il suo debutto live-action nella cosiddetta Snyder Cut, ed è visibile già nel trailer. Il 17 novembre, anniversario dell'uscita della versione cinematografica, Snyder ha commentato il trailer in una diretta sul social Vero, e ha chiarito perché Darkseid vuole invadere la Terra:

"È venuto qui perché sentiva di potervi trovare l'Equazione dell'Anti-vita, e ha colpito il suolo per rivelarla, e nel film lo mostriamo fisicamente tramite gli schemi formati dalla lava."

Un'invenzione di Jack Kirby, l'Equazione dell'Anti-vita è una formula matematica che consente a chi la risolve di controllare ogni forma di vita, e Darkseid la cerca ossessivamente da sempre. L'Equazione è già apparsa sullo schermo nel DC Animated Universe, franchise televisivo animato in onda dal 1992 al 2006, e vi era un'allusione anche nella decima stagione di Smallville, dove i suoi simboli indicano chi è posseduto da Darkseid, assente in forma fisica. Il villain doveva apparire anche in Justice League , ma nel montaggio cinematografico è solo menzionato di sfuggita, mentre la sequenza in cui arriva sulla Terra eoni fa fu alterata per sostituirlo con il suo scagnozzo Steppenwolf, promosso ad antagonista unico.

La presenza fisica di Darkseid è solo una delle tante modifiche apportate in occasione del completamento di Zack Snyder's Justice League, che arriverà su HBO Max negli Stati Uniti nella prima metà del 2021 (non ci sono ancora dettagli sull'uscita internazionale). Questa versione più lunga, che aderisce alle intenzioni originali di Zack Snyder e non conterrà un singolo fotogramma del materiale girato da Joss Whedon nel 2017, vanterà anche apparizioni di noti personaggi DC come Iris West e Nuidis Vulko, i cui ruoli furono eliminati ai tempi (Vulko è poi apparso in Aquaman). Ci sarà anche il Joker di Jared Leto, assente nella sceneggiatura originale ma aggiunto al film dopo l'approvazione definitiva del montaggio di Snyder da parte di WarnerMedia e HBO Max.