Justice League: Zack Snyder sta completando il trailer che verrà presentato al DC FanDome

Justice League verrà riproposto nella versione ideata da Zack Snyder e il regista ha condiviso una foto in cui conferma di essere al lavoro sul trailer.

L'atteso video verrà presentato ufficialmente durante l'evento DC FanDome che si svolgerà il 22 agosto online e il filmmaker sta completando il filmato che regalerà le prime sequenze inedite del progetto.

Zack Snyder ha infatti scritto online che sta preparandosi per l'evento e nell'immagine condivisa online si può intravedere Superman, il pesonaggio interpretato da Henry Cavill, mentre sembra incontrare per la prima volta gli altri membri della Justice League dopo la sua morte.

Working with Stefan down at CO3 getting ready for DC FanDome. pic.twitter.com/smZ9q6hOzg — Zack Snyder (@ZackSnyder) August 11, 2020

Durante la Justice Con che si è svolta in streaming online, il filmmaker aveva confermato: "Posso dirvi che durante il Fandome ci sarà molto più materiale quindi potete attendervi qualcosa di più grande. Non dovrete vedere le stesse tre inquadrature più e più volte. Quella clip con Superman nel costume nero è più per i fan... si tratta della realizzazione di un'idea. Direi sicuramente che ci sarà u n teaser".

Durante il DC FanDome dovrebbero essere presentati anche i primi materiali relativi a lungometraggi come The Suicide Squad diretto da James Gunn e The Batman con la regia di Matt Reeves, oltre a materiali relativi agli show tratto dai fumetti della DC.