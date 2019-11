Justice League, Willem Dafoe nelle foto inedite dello Snyder Cut

Willem Dafoe è il protagoniste nuove foto di Justice League. provenienti dalla famigerata Snyder Cut, e condivise dallo stesso regista Zack Snyder sul suo account di Vero. Il personaggio, nella versione di Snyder, sarebbe quindi dovuto apparire molto prima nella storia.

Continuano gli "assaggi" di ciò che potremmo aver visto nel chiacchierato Snyder Cut, la versione di Zack Snyder del film targato DC Justice League. Questa volta a emergere, o meglio, a navigare le acque di Atlantide, è il personaggio interpretato da Willem Dafoe, Nuidis Vulko, il mentore di Arthur.

Con un'acconciatura notevolmente diversa - nella prima foto lo vediamo sfoggiare una lunga chioma, contrariamente a quanto visto nella pellicola diretta da Wan -, nello Snyder Cut sembrerebbe essere lui (e non Mera) a dotare il futuro Re di Atlantide di quello che sarà l'attire (e il tridente) che Arthur indosserà più avanti nel film, proprio come aveva dichiarato tempo fa Geoff Johns.

Un altro degli scatti lo mostra poi in compagnia di Mera, mentre nell'ultimo lo vediamo conversare con Arthur alla maniera degli abitanti di Atlantide, almeno secondo Snyder (linguaggio che vediamo brevemente anche nella versione attuale di Justice League). "L'ho inventato perché non mi piace l'idea di parlare sottacqua. Non ha senso. Per me il linguaggio degli abitanti di Atlantide sarebbe una serie di schiocchi e stridii, ma non ho mai avuto l'opportunità di lavorarci sopra" avrebbe dichiarato Snyder sempre sulla piattaforma social.

Intanto l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut continua a imperare sul web, e alla campagna si sono ora aggiunti anche alcuni degli attori del film, come Gal Gadot e Ben Affleck. Riusciremo mai a vederlo?