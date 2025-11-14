Zack Snyder festeggia il nuovo Instagram con l'ennesima foto del Batman di Ben Affleck: "È solo l'inizio"

Da qualche settimana, il regista è tornato sul social di Meta pubblicando vari scatti delle sue produzioni passate ma anche dal nuovo set in cui è impegnato in questo momento

Zack Snyder ha iniziato a condividere foto in bianco e nero della sua esperienza nel DCEU sul suo nuovo account Instagram, e ha ora pubblicato uno scatto inedito di Ben Affleck nei panni del Cavaliere Oscuro, risalente alla sua prima apparizione nel ruolo in Batman v Superman: Dawn of Justice.

"Grazie per i 300.000 follower. Sono state sei settimane divertenti qui, e sono solo all'inizio. Ho scattato questa foto con la mia Leica Monochrom e un 50mm - altre in arrivo".

Molti fan di Snyder hanno colto quel "solo all'inizio" (e ci hanno sicuramente letto molto più del dovuto), ma dovremmo davvero attribuire chissà quale significato al fatto che il regista stia condividendo queste foto?

C'è ancora speranza per un ritorno dell'universo DC di Snyder?

I sostenitori del movimento #RestoreTheSnyderVerse sperano ancora che Snyder torni prima o poi dietro la macchina da presa per un altro film basato sui fumetti DC, ma è difficile immaginare che ci sia molto di più di un regista con un grande seguito che condivide alcuni dei suoi scatti preferiti sul suo nuovo profilo Instagram - anche se è chiaro che Snyder sia consapevole dell'attenzione che stanno ricevendo.

James Gunn e Zack Snyder sono rimasti in contatto da quando è stata annunciata la trasformazione del DCEU nel nuovo DCU, ma le possibilità che Snyder torni realmente nel franchise sembrano piuttosto ridotte. Tuttavia, il fatto che Gunn e il co-CEO di DC Studios Peter Safran continueranno a sviluppare progetti Elseworlds significa che non si può escludere completamente nulla.

"Sai, sono una persona piuttosto trasparente. Penso davvero che, se i personaggi vengono trattati con rispetto e in modo mitologicamente corretto, allora per me va bene. Ci sto", aveva detto Snyder l'anno scorso quando gli era stato chiesto del rilancio del DCU. "Vediamo cosa succede. Sono piuttosto entusiasta. Voglio dire, avremo presto un nuovo Superman, quindi vedremo come sarà".

Justice League: Zack Snyder sul set del film

Snyder è sul set del suo nuovo film ambientato in Amazzonia

The Last Photograph è un progetto a cui Snyder tiene particolarmente, su cui lavora fin dalla metà degli anni 2000. Inizialmente, nel 2011, i protagonisti dovevano essere Christian Bale e Sean Penn, ma entrambi hanno poi abbandonato il progetto.

Diretto da Snyder e scritto da Kurt Johnstad (co-autore di Rebel Moon), il film racconta la storia di un ex agente della DEA che si avventura tra le montagne del Sud America per ritrovare i nipoti scomparsi dopo l'omicidio dei loro genitori. Guidato da un fotografo di guerra che ha visto i responsabili in azione, dovrà confrontarsi con il proprio passato mentre il viaggio dei protagonisti diventa sempre più un confine sfumato tra realtà e surreale.