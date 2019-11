Justice League, quali modifiche di Joss Whedon alla sceneggiatura di Zack Snyder?

Justice League; in cosa consistono esattamente le tanto chiacchierate modifiche apportate da Joss Whedon allo script inizialmente ideato da Zack Snyder per quella che doveva essere la risposta della DC al film corale sugli Avengers?

Ricorderete tutti come, nel maggio 2017, arrivò l'annuncio - per motivi personali - dell'abbandono di Zack Snyder, regista del film e allora supervisore dell'intero progetto del DCEU (come veniva chiamato all'epoca), e la sua conseguente sostituzione con l'uomo dietro The Avengers, Joss Whedon, ingaggiato nel tentativo replicare il successo di quest'ultimo.

Beh, è chiaro che non andò tutto esattamente secondo i piani, perché il film fu un flop di critica e pubblico, e ancora oggi infervora la campagna #ReleaseTheSnyderCut, supportata a gran voce anche dal cast della pellicola.

Ma se questo venisse effettivamente diffuso, che cosa potremmo aspettarci?

Il New York Times sembrerebbe avere una risposta, almeno a livello puramente indicativo.

A quanto pare, Joss Whedon avrebbe dovuto far fronte a diverse difficoltà di produzione, come la ben nota impossibilità di Henry Cavill di essere maggiormente presente sul set per via di altri impegni (Cavill stava girando Mission: Impossible - Fallout, per cui aveva anche dovuto mantenere i famigerati baffi rimossi digitalmente in post-produzione dalla crew di Justice League); queste avrebbero portato a sostanziali modifiche alla sceneggiatura, che nella versione aggiornata presentava in ultimo circa un'ottantina di pagine in più.

I ruoli di Gal Gadot (Wonder Woman), Amy Adams (Lois Lane) e Diane Lane (Martha Kent) avrebbero ricevuto un upgrade in quanto a screen time, mentre l'interesse amoroso di Barry Allen (Ezra Miller) interpretato da Kiersey Clemons è stato del tutto rimosso. Altri tagli avrebbero riguardato una sottotrama inerente a Victor/Cyborg (Ray Fisher), oltre che altri segmenti legati a Barry. In quanto al tono della pellicola, invece, Whedon avrebbe aggiunto più battute e momenti comici.

Non sappiamo se questo è, in soldoni, tutto ciò che è stato effettivamente cambiato, ma probabilmente solo la release dello Snyder Cut potrà darci una risposta esaustiva e... definitiva.