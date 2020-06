Justice League: una nuova foto di Cyborg, "il cuore del film" secondo Zack Snyder

Justice League tornerà sugli schermi con la versione Snyder Cut e online è stata condivisa una nuova foto di Cyborg, descritto dal regista come "il cuore del film".

A condividere lo scatto è stato proprio Ray Fisher per parlare della sua esperienza nella realizzazione del film tratto dai fumetti della DC.

You Ray, are the heart of my movie. @ray8fisher https://t.co/cZ64Vlg50V — Zack Snyder (@ZackSnyder) June 6, 2020

L'attore, pubblicando su Twitter, una foto tratta dal lungometraggio in arrivo nel 2021 su HBO Max ha scritto: "Non lodo Chris Terrio e Zack Snyder per avermi semplicemente fatto recitare in Justice League". Ray Fisher ha sottolineato: "Li lodo per avermi dato potere (un uomo nero senza alcuna esperienza cinematografica) con un posto alla tavola dei responsabili degli aspetti creativi e ascoltando i miei spunti prima ancora che ci fosse una sceneggiatura!".

Il filmmaker ha quindi aggiunto: "Tu, Ray, sei il cuore del film".

Fisher, parlando del personaggio durante un'intervista del 2018, aveva parlato di un possibile film da protagonsita spiegando: "Il potenziale di Cyborg è quasi senza limiti considerando quello che potrebbe fare. Stiamo parlando di un ragazzo che, se volesse farlo, potrebbe lanciare delle bombe nucleari semplicemente pensandolo. Potrebbe fermare tutto il cyber-terrorismo nel mondo, se quello fosse il suo scopo, visto che non ci sono più le persone che assaltano ed entrano nelle banche come in passato. Non si può andare e bloccarli fisicamente, lo stanno facendo tramite una tastiera e a distanza. Penso che poter vedere quel cambiamento e mostrarlo nel mondo reale in questo periodo all'insegna della tecnologia sia la cosa più efficace che si potrebbe fare".