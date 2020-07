Justice League, nella Snyder Cut ci sarà anche Green Lantern?

Justice League e lo Snyder Cut sono ormai oggetti quotidiani di anticipazioni e rumor, spesso e volentieri a opera dello stesso Zack Snyder. L'ultimo di questi? Il debutto di Green Lantern nel film.

È dal 2011, precisamente dal minuto dopo esser usciti dal cinema dopo il film con Ryan Reynolds (si fa per dire, ma neanche troppo) che i fan DC attendono di vedere sul grande schermo una nuova versione di Lanterna Verde, e molti di questi speravano che ciò sarebbe accaduto nel film corale del 2017, Justice League.

Come ben sappiamo, non è andata così, ma con l'avvento del famigerato Snyder Cut, le cose potrebbero cambiare.

Su VERO, piattaforma social prediletta da Zack Snyder, un fan ha chiesto al regista se la sua intenzione fosse quella di introdurre il personaggio di Lanterna Verde in Justice League, e lui ha risposto... Facendo l'occhiolino.

ELE VEM AÍ?!



Em uma resposta a um fã no Vero, o @ZackSnyder deu a entender que teremos um Lanterna Verden no #ZackSnydersJusticeLeague!



Quem seria, Hal Jordan ou John Stewart? pic.twitter.com/l2Xy5Rq0SO — DC Portugal (@DCPortugal_) July 4, 2020

"Prima di tutto, grazie per tutto @zacksnyder. Ho solo una domanda: che cosa intendevi con 'Unite the 7'? È in arrivo una Lanterna Verde?" chiede l'utente, facendo riferimento a una delle tagline iniziali di Justice League. Se la risposta di Snyder è da prendere come una conferma della presenza del personaggio nella sua versione - quale che sia la capacità del ruolo - chissà quale Lanterna vedremo, e quale attore (o attrice, chi dice che non possa trattarsi di Jessica Cruz?) sarà mai stato scelto per interpretarlo.

Voi cosa ne pensate? Quale Lanterna vorreste vedere nello Snyder Cut?