Justice League: Martian Manhunter apparirà nella Snyder Cut?

Nella versione Snyder Cut del film Justice League sembra sia confermato che apparirà Martian Manhunter, ovvero J'onn J'onzz.

Nell'ottobre 2019 il regista aveva svelato tramite degli storyboard che avrebbe dovuto girare delle scene a Los Angeles in cui si rivelava l'identità del personaggio .

In Justice League si potrebbe quindi scoprire che il militare Calvin Swanwick, è in realtà la creatura in grado di cambiare forma.

Zack Snyder ha infatti condiviso sulla sua pagina Vero un tweet dell'attore Harry Lennix che celebrava la notizia che nel 2021 verrà distribuita la Snyder Cut su HBO Max. Il regista aveva aggiunto: "Controllandoli tutti".

Swanwick in L'uomo d'acciaio aveva aiutato Superman a fermare i piani del generale Zod, venendo poi promosso a Segretario della Difesa degli Stati Uniti in Batman v Superman: Dawn of Justice:, film in cui aveva visto Superman unire le forze con Batman e Wonder Woman per fermare la minaccia rappresentata da Doomsday. Tra le pagine dei fumetti Martian Manhunter è uno dei membri fondatori della Justice League e il filmmaker aveva spiegato durante un watch party: "Sta fingendo di essere un essere umano ma sta compiendo un lavoro grandioso. Questo legame con Lois è iniziato in L'uomo d'acciaio. Harry capisce che c'è un rapporto tra Lois e Clark e sa che si tratta di Superman".

Harry Lennix aveva inoltre spiegato nel mese di aprile che sarebbe stato felice di poter realizzare le scene rimaste incomplete di Justice League, desiderio che sembra destinato a diventare realtà.