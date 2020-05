Justice League, Jesse Eisenberg: "Sono così felice per Zack Snyder"

L'attore Jesse Eisenberg ha rivelato di essere molto felice dopo aver saputo che Zack Snyder potrà completare la sua versione di Justice League.

L'attore, nei film DC, ha avuto la pate di Lex Luthor e a Digital Spy ha rivelato di essere a conoscenza del peogetto da qualche settimana.

Nell'intervista viene raccontato: "Ho parlato con Zack un paio di settimane fa e me ne aveva parlato". Jesse Eisenberg ha aggiunto: "Sì, sono eccitato perché sono amico di Zack Snyder. Sono davvero felice per lui perché ha la possibilità di distribuire qualcosa di cui è orgoglioso. Non riesco a pensare a nessun altro precedente nella storia in cui c'è stato qualcosa di questa portata. Perché non si tratta semplicemente di distribuire il film, ma richiede tutto questo lavoro in post-produzione".

L'attore dovrebbe apparire in alcune scene inedite di Justice League e ha ricordato. "Non stanno semplicemente distribuendo delle scene completate, devono fare molta post-produzione ed è un processo così grande. E sì, sono così felice per lui: è una persona grandiosa con una visione davvero specifica e quindi sono felice che possa realizzarla. E sembrava davvero felice".

L'uscita su HBO Max della versione Snyder Cut potrebbe inoltre modificare il destino di Lex Luthor e gettare le basi per un ritorno di Eisenberg. L'attore, alcuni mesi fa, ha dichiarato: "Adorerei tornare sul set. Si tratta del ruolo più fantastico da interpretare. Non so nemmeno cosa faranno con i film, ma per me è stata un'esperienza entusiasmante. Adorerei interpretare quel ruolo per sempre. Non so quali sono i loro progetti".