Justice League, Jared Leto sul Joker: "È un segreto che ho dovuto mantenere così a lungo"

Jared Leto nei panni del Joker in tenuta da combattimento sul set di Justice League, l'attore svela di aver dovuto mantenere a lungo il segreto sul suo ritorno.

Mentre Zack Snyder posta una nuova foto del Joker nel dietro le quinte del suo Justice League, la star Jared Leto torna a parlare del personaggio rivelando di aver dovuto mantenere il segreto sul suo ritorno molto a lungo.

Il full trailer di Zack Snyder's Justice League ha rivelato il ritorno del Principe del Crimine nella timeline dell'incubo di Batman come sopravvissuto dell'assalto di Darkseid alla Terra. Nella nuova foto del backstage diffusa da Zack Snyder, il Joker indossa una lunga veste bianca, un giubbetto antiproiettile e ha un mitragliatore a tracolla.

Parlando del suo ritorno nei panni del villain, Jared Leto ha dichiarato Entertainment Tonight:

"È un segreto che ho dovuto mantenere per così tanto tempo, è divertente persino parlarne. Zack Snyder conosce quel mondo come nessun altro... Gli importa così profondamente del personaggio. Si preoccupa così tanto dei fan. Sono stato felice di far parte del suo viaggio e di rivivere quella storia e raccontarla nel modo che aveva sempre sognato. Ed è stato divertente immergermi di nuovo nel personaggio."

Diretto da Zack Snyder, Justice League vede il ritorno di Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J. K. Simmons e Ciarán Hinds.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 18 marzo su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.