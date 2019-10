Justice League: Henry Cavill con i baffi in una foto dal backstage

Justice League è diventato famoso per aver ritoccato in digitale il volto di Henry Cavill per rimuovere i baffi e una foto svela ora il look originale della star.

Justice League ha avuto tra i suoi problemi il look di Henry Cavill che, durante le riprese aggiuntive richieste da Joss Whedon, aveva dei baffi che non poteva radere e di cui è apparsa una nuova immagine scattata durante il lavoro sul set.

Su Reddit è stata infatti condivisa una foto del backstage di Justice League in cui si vede Henry Cavill in versione Superman prima dell'intervento del CGI e quindi ancora con i baffi che si era fatto crescere per il film Mission: Impossible - Fallout. L'aspetto dell'attore, senza ritocchi compiuti in post-produzione, appare sicuramente più naturale e molti fan hanno commentando sostenendo che avrebbero preferito vedere Clark Kent con un nuovo look piuttosto che assistere al risultato mediocre e insoddisfacente ottenuto con gli effetti speciali.

A sostenere i commenti dei fan c'è inoltre la storia raccontata tra le pagine di Death and Return of Superman, pubblicata negli anni Novanta e fonte di ispirazione proprio per la sceneggiatura di Justice League. Nel fumetto l'eroe, dopo essere stato riportato in vita dalla tecnologia kryptoniana ha un look profondamente diverso, con capelli lunghi e la barba.

La versione di Zack Snyder, inoltre, dava maggior spazio alla storia originale e Superman aveva inoltre il costume nero ideato dagli autori.

