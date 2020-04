Justice League: il concept per lo Steppenwolf di Zack Snyder

Ultimamente Zack Snyder ha parlato molto dei suoi vecchi piani per Justice League e ora spunta un concept per la sua versione di Steppenwolf.

Una nuova indiscrezione si fa largo tra i fan di Zack Snyder, quando un concept per il suo Steppenwolf di Justice League compare su Instagram. Stando al leak, la versione del villain pensata dall'ex regista, che ha poi ceduto il posto a Joss Whedon, avrebbe avuto un aspetto decisamente più spaventoso, con un look demoniaco a base di spunzoni e occhi rossi. Lo vedremo mai nel tanto vociferato Snyder's Cut?

Justice League: Ben Affleck, Ezra Miller, Ray Fisher e Gal Gadot in una scena del film

In occasione della recente quarantena, Zack Snyder è tornato a parlare dei suoi vecchi lavori, come Batman v Superman, e del suo progetto naufragato per Justice League , facendo nuovi enigmatici riferimenti all'esistenza del suo Snyder's Cut, una versione riarrangiata e personalissima del film del 2017, affidato alla regia di Whedon dopo la sua uscita dalla produzione.

Il regista ha per esempio confermato la teoria dei viaggi nel tempo di Justice League, ma ulteriori informazioni sul suo film parallelo segreto tardano ad arrivare. Nel frattempo da Instagram arriva una nuova indiscrezione sull'aspetto che il cinecomic avrebbe potuto avere se fosse rimasto sotto il controllo di Snyder. In particolare, viene rivelato l'aspetto alternativo del villain.

Justice League, Zack Snyder conferma con una foto: "La mia Director's Cut esiste!"

La foto comparsa su Instagram svela infatti il concept mai attuato per lo Steppenwolf di Justice League, ma con un look decisamente diverso da quello visto nel film di Whedon. Il cattivo nella sua versione embrionale aveva occhi rossi e un'infinità di spunzoni sparsi su tutto il corpo, che avrebbero formato un'armatura super resistente agli attacchi. L'ennesimo spunto su cosa avremmo potuto vedere al cinema grazie a Snyder fomenta certamente l'attesa (o la speranza) per lo Snyder's Cut, che a questo punto diventa una delle leggende più chiacchierate del settore.