Justice League, Christopher Reeve in una scena del film (grazie al digitale)

Christopher Reeve in versione Superman incontra The Flash in una clip tratta da Justice League, modificata grazie al digitale, in cui il volto dell'indimenticabile star sostituisce quello di Henry Cavill, interprete di Clark Kent nei recenti cinecomic prodotti dalla DC.

Il convincente e spettacolare video è stato condiviso su YouTube e realizzato grazie al programma che sfrutta l'intelligenza artificiale per modificare le immagini in modo incredibilmente realistico.

Il video con protagonista Christopher Reeve è diventato rapidamente virale online anche a causa del confronto con la disastrosa post-produzione necessaria per rimuovere dalle riprese aggiuntive realizzate da Joss Whedon gli ormai famosi baffi di Henry Cavill che l'attore non poteva radersi, essendo impegnato in quelle settimane anche nei ciak di Mission: Impossible - Fallout e alla decisione della Paramount che non aveva dato il via libera al cambio di look.

Su YouTube la stessa tecnologia era stata recentemente utilizzata per sostituire il volto di Alden Ehrnreich in Solo: a Star Wars con quello di Harrison Ford, l'iconico interprete di Han Solo nella saga di Star Wars. Il risultato, anche in quel caso, era stato particolarmente convincente e ben eseguito.