Zack Snyder's Justice League: svelata l'identità dell'attore che sorprenderà i fan con un cameo sul finale?

Zack Snyder's Justice League conterrà sul finale un cameo che, secondo un articolo di Vanity Fair, dovrebbe sorprendere i fan e online sono state avanzate delle ipotesi riguardanti l'identità dell'eroe che entrerà in scena.

Il messaggio su Twitter con cui Ryan Reynolds smentiva un suo coinvolgimento nella nuova versione del film sembra abbia fatto escludere un'apparizione di Lanterna Verde, mentre nuove indiscrezioni sembrano aver fatto chiarezza sulla questione.

Il sito io9 ha provato a indagare con delle fonti vicine alla produzione di Zack Snyder's Justice League e avrebbe ottenuto la conferma che quel passaggio, girato durante le riprese aggiuntive, sarà legato all'entrata in scena di J'onn J'onzz, ovvero Martian Manhunter.

Harry Lennix ha recitato nella parte del generale Swanwick fin dal 2013, debuttando in Man of Steel, e da tempo Zack Snyder aveva svelato la vera identità del personaggio, sottolineando che la rivelazione sarebbe stata mostrata in un film successivo.

L'attore, recentemente intervistato da Variety, aveva spiegato di aver girato delle nuove scene. Snyder, due anni fa, aveva mostrato gli storyboard della sequenza della rivelazione in cui si vedeva Martha Kent mentre fa visita a Lois e che, dopo essersi allontanata, si trasformava in Calvin Swanwick/Martian Manhunter, sottolineando che non aveva avuto modo di girarla insieme a Lennix.

La sorpresa sarebbe quindi principalmente legata alla storia rispetto all'identità dell'attore coinvolto, anche se online continuano a susseguirsi molte teorie.

Nel cast della nuova versione di Justice League ci saranno Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Ciarán Hinds, Ray Porter, Joe Manganiello, e Jared Leto.

In Italia il lungometraggio sarà disponibile per l'acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1° aprile, il film sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.