Justice League: in arrivo un nuovo, strepitoso trailer per lo Snyder Cut, assicura Zack Snyder

Signori e signore, allacciate le cinture, perché l'ultimo trailer della Zack Snyder's Justice League prima del grande debutto su HBO Max sarà davvero incredibile.

È questa la promessa di Snyder che, parlando ai microfoni di Beyond the Trailer (via Comicbook, ha rivelato: "I fan avranno a breve un nuovo trailer, quello definitivo. Vi manderà l'hype a mille e vi farà perdere la testa".

"E credo che ci sarà solo questo trailer prima del film. Forse qualche spot per la tv, cose così. Ma penso un nuovo, strepitoso trailer e poi ci siamo" anticipa, spiegando che "Il nostro piano per le prossime settimane/i prossimi mesi è di individuare una data precisa per a messa in onda su HBO Max. Così tutti potranno liberarsi dagli impegni, fare quello che devono fare, comprarsi una tv più grande, prendersi dei giorni liberi al lavoro. Vorrete avere del tempo a disposizione per digerire il tutto, e magari pensarci su per un paio di giorni e non lasciare casa vostra. E poi magari rivedervelo di nuovo, e ancora un'altra volta".

Al momento, lo Snyder Cut è quasi completo, con soltanto degli effetti speciali da completare, che lo porteranno a superare persino Avengers: Endgame in quanto a numero di VFX shot.

L'approdo sulla piattaforma streaming sembrerebbe essere previsto per il mese di marzo, e per l'occasione rivedremo non solo la Justice League al completo, ma anche il Deathstroke di Joe Manganiello, il Joker di Jared Leto, lo Steppenwolf di Ciarán Hinds in una nuove veste grafica, e ci sarà il tanto annunciato debutto di Darkseid.