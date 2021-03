Justice Is Gray: la versione Snyder Cut in bianco e nero arriva su HBO Max e i fan la guardano a ripetizione

Justice League: Justice Is Gray, la versione in bianco e nero della versione Snyder Cut dell'avventura degli eroi, è arrivata su HBO Max e i fan hanno reagito alla notizia guardando il film a ripetizione.

L'obiettivo sembra infatti quello di aumentare il numero di visualizzazioni del film, sperando che i dati di ascolto contribuiscano a dare una seconda chance allo Snyderverse.

Sulla piattaforma di streaming è ora possibile vedere il film Zack Snyder's Justice League nella versione in bianco e nero con cui il regista l'aveva fatto vedere negli ultimi anni solo ad amici, colleghi e membri del cast del progetto. Sulla piattaforma di streaming di WarnerMedia è inoltre disponibile uno speciale dedicato al dietro le quinte, intitolato Zack Snyder's Justice League: Making the Snyder Cut.

Zack Snyder aveva spiegato: "C'è l'edizione Justice Is Gray di Zack Snyder's Justice League, che è in bianco e nero, e di cui sono un grande sostenitore e ammiratore. Si tratta della mia versione preferita del film. Capisco che le persone vogliano vederlo a colori, ed è grandioso e voglio realmente che lo apprezzino in quella versione. Ma la mia versione definitiva è quella in IMAX e in bianco e nero del film".

Il filmmaker, su Vero, ha confermato che non ci sono delle scene aggiutive o modifiche nel montaggio e ha risposto inoltre affermativamente ai fan che gli avevano chiesto se fosse una buona idea guardare a ripetizione il lungometraggio, in entrambe le versioni disponibili. L''esercito' che da anni lo sostiene spera infatti di riuscire in una nuova impresa e convincere i vertici dello studio che sia una buona idea dare una seconda occasione allo Snyderverse, permettendo così di continuare la storia dei personaggi dei fumetti della DC seguendo il progetto che era stato delineato da Snyder.

Ecco alcune delle reazioni dei fan: