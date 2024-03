Jurrasic World 4: il nuovo titolo suggerisce l'inizio di una nuova era per il franchise?

Dopo l'annuncio di Gareth Edwards alla regia, una nuova indiscrezione avrebbe fatto luce sul titolo di Jurassic World 4, che implicherebbe l'inizio di una nuova era per il franchise.

I dettagli sulla trama del prossimo sequel di Jurassic World non sono stati resi noti. Tuttavia, le riprese dell'ultimo capitolo del franchise di Jurassic Park dovrebbero iniziare a luglio, dopo che il suo sviluppo è stato confermato lo scorso gennaio. Poche settimane fa, la Universal Pictures ha fissato la data di uscita di Jurassic World 4 al 2025.

Oltre al mistero sulla trama, non è chiaro se in Jurassic World 4 torneranno volti noti. Dietro le quinte, la Universal sta considerando l'imminente Jurassic World 4 come un reset per il franchise di Jurassic Park, il che fa pensare che Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non riprenderanno i loro ruoli dai precedenti tre film di Jurassic World.

Il sequel più recente, Jurassic World: Il dominio del 2022, è stato un grande successo commerciale per la Universal, dopo un incasso di oltre 1 miliardo di dollari al box-office mondiale a fronte di un budget di 265 milioni di dollari. Tuttavia, Il dominio è considerato da molti il punto più basso della saga di Jurassic Park, con una valutazione critica del 29% su Rotten Tomatoes e tre nomination ai Golden Raspberry Award.

Il possibile titolo di Jurassic World 4

Secondo quanto riportato dall'insider di Hollywood Daniel Richtman, il prossimo sequel di Jurassic World si intitolerà Jurassic City. Inoltre, Jurassic City non avrà un'atmosfera simile a quella di 1997: Fuga da New York, sfatando così le speculazioni diffuse in rete secondo cui il prossimo sequel avrebbe avuto una trama vicina al capolavoro di John Carpenter.

Un po' di tempo fa, l'acclamato regista David Leitch era in trattative per dirigere il settimo film della serie. Tuttavia, Leitch ha rinunciato a causa di divergenze creative. Poco dopo, la produzione ha affidato la regia dell'atteso sequel al regista di Godzilla e Rogue One: A Star Wars Story, Gareth Edwards, che ha recentemente espresso il suo entusiasmo per la partecipazione al film.