Jurassic World 4, Gareth Edwards: 'Pensavo di aver smesso con i franchise, e invece...'

Gareth Edwards dirigerà Jurassic World 4 per la Universal e la notizia ha colto di sorpresa un po' tutti, a cominciare dallo stesso regista, che inizialmente aveva dichiarato di volersi allontanare un po' dai grandi franchise di Hollywood, salvo poi ripensarci.

Qualche ora dopo la notizia del suo ingaggio, il regista ha partecipato a un evento ed è salito sul palco per parlare del suo ultimo film, The Creator, quando gli è stato ovviamente chiesto di Jurassic World. Edwards ha rivelato che era pronto a prendersi una pausa dai franchise, ma un film di Jurassic era l'unico progetto per cui avrebbe mollato tutto in quel momento. Su queste pagine potete recuperare la recensione di The Creator.

"Stavo per prendermi una pausa e ho iniziato a scrivere la mia prossima idea per un film e questo è l'unico film che mi avrebbe fatto mollare tutto e tuffarmici subito", ha spiegato Edwards. "Amo Jurassic Park. Penso che il primo film sia un capolavoro del cinema... quindi questa opportunità è come un sogno per me. E lavorare con Frank Marshall, con la Universal e con David Koepp, che sta scrivendo la sceneggiatura, penso che siano tutti delle leggende. Quindi sono davvero entusiasta".

Jurassic World 4, cosa sappiamo?

I dettagli sulla storia di questo nuovo Jurassic World sono stati tenuti segreti, ma la sceneggiatura è stata scritta dallo sceneggiatore originale di Jurassic Park David Koepp. Anche il produttore originale Frank Marshall è tornato a produrre questo nuovo film. Steven Spielberg sarà ancora produttore esecutivo tramite la sua Amblin Entertainment.

Jurassic World 4? Il produttore Frank Marshall anticipa i piani oltre Jurassic World: Il Dominio

Il prossimo Jurassic World sarà un nuovo capitolo del franchise nel suo complesso, il che significa che non coinvolgerà nessuno dei personaggi dei film precedenti. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non torneranno per il quarto film. Lo stesso vale per le star originali di Jurassic Park, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, tutti recentemente apparsi in Jurassic World: Il dominio.