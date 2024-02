Jurassic World 4: sarà il regista di Rogue One Gareth Edwards a dirigere il film

Nessun pericolo per i dinosauri di Jurassic World 4. Dopo il rapido ingaggio e l'altrettanto rapida uscita di scena di David Leitch, lo studio ha deciso di scommettere sul regista di Rogue One Gareth Edwards. Il cineasta è entrato in trattative con Universal per dirigere il nuovo capitolo della saha giurassica che dovrebbe arrivare nei cinema nel luglio 2025.

Il regista Gareth Edwards

Universal e Amblin Partners di Steven Spielberg stanno agendo rapidamente per far entrare in produzione al più presto la nuova avventura che non vedrà il ritorno dei protagonisti della trilogia Chris Pratt e Bryce Dallas Howard.

Jurassic Park compie 30 anni: come ha cambiato il monster movie

Jurassic World - Il Dominio: una scena tratta dal trailer

Il regista di Bullet Train David Leitch era entrato in trattative con i produttori lo scorso febbraio per dirigere Jurassic World 4, ma dopo poco tempo ha rinunciato. A Leitch era stato subito messo in chiaro che il suo contributo creativo sarebbe stato minimo per via della fretta di realizzare il progetto e perché i produttori volevano esercitare maggior controllo dopo l'esperienza di Jurassic World: Il dominio. Ciò avrebbe anche ridotto al minimo la partecipazione della sua compagna di produzione con la moglie Kelly McCormick. Per quanto riguarda la sceneggiatura di Jurassic World 4, David Koepp avrebbe già ultimato varie bozze.

In fatto di creature mostruose, Gareth Edwards ha una certa esperienza avendo diretto dapprima la pellicola indie rivelazione Monsters e poi il blockbuster Godzilla. Ne sa anche qualcosa in fatto di produzioni caotiche essendo uscito indenne dalla regia di Rogue One: A Star Wars Story. Ed è un mago degli effetti speciali con i budget adeguati, avendo sfornato di recente il thriller fantascientifico The Creator con John David Washington che, sebbene sia stato realizzato con solo 80 milioni di dollari, sembrava molto più costoso. A breve scopriremo cosa riuscirà a combinare con i dinosauri di Jurassic World.