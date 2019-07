Jurassic World - the Ride: inaugurato il parco ispirato a Jurassic Park

Dopo una lunga attesa, è stato finalmente inaugurato Jurassic World - the Ride, il parco divertimenti che si ispira alla famosa trilogia Jurassic Park

Dopo mesi di duro lavoro, la Isla Nublar è tornata agli Universal Studios in grande stile. Ad annunciarlo su twitter proprio l'account degli studi, con un post che fa felice tutti fan della celebre saga.

NOW OPEN! Experience the new Jurassic World – The Ride today! pic.twitter.com/8mCReuYtAb — Universal Studios Hollywood (@UniStudios) 12 luglio 2019

C'è voluto quasi un anno di lavoro per la realizzazione del progetto, a cui hanno partecipato anche la Industrial Light & Magic, Lucasfilm e Jurassic World, oltre ai cineasti Colin Trevorrow, Steven Spielberg e Frank Marshall. Dopo che la Universal Hollywood aveva chiuso i battenti del suo iconico giro, era stata disposta la totale ristrutturazione dell'attrazione e di tutta la zona adiacente al parco. Ora, dopo nove mesi, l'area è finalmente pronta ad accogliere di nuovo i fan della famosa trilogia.

La visita a Jurassc World - the Ride prevede un settore oceanico, riprodotto grazie a schermi ad alta definizione, in cui viene simulato l'attacco da parte di un Mosasauro. Durange questo viaggio, è possibile incontrare anche il Dilofosauro, gli enormi Tirannosauro REx e l'Indominus Rex, che si scagliano verso la barca con un effetto molto realistico. Per gli ospiti, l'esperienza si conclude con un salto di 25 metri lungo una cascata proprio come l'originale. Ristrutturati poi anche gli spazi adiacenti alla struttura dove si incontrano il Triceratopo e il Velociraptor.

Jurassic World 3: Tutto quello che sappiamo sul terzo film della saga

Il parco, dispone anche del bar Isla-Nu, dove è possibile ordinare cocktail ispirati al mondo dei dinosauri, oltre al negozio dedicato al brand di Jurassic Park e un'area dove i bambini possono divertirsi scavando fossili di dinosauro.

In attesa del prossimo film della saga, previsto non prima del 2021, ai fan viene data dunque la possibilità di vivere un'esperienza senza precedenti, che li porta ad immergersi a trecentosessantagradi in un mondo cosi affascinante da ispirare nel tempo tanti cineasti.