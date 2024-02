Jurassic World: David Leitch non sarà il regista del prossimo film

La produzione di Jurassic World è tornata alla ricerca di un regista per il prossimo film della saga, dopo che David Leitch ha rinunciato al progetto.

David Leitch non sarà il regista del prossimo film della saga di Jurassic World e la produzione è tornata alla ricerca di un filmmaker che si occupi del progetto.

Secondo le fonti di Variety, la situazione si è svolta in modo totalmente amichevole e non c'è stato alcun attrito tra Leitch e il team al lavoro sul lungometraggio.

Il prossimo film giurassico

Il nuovo capitolo della saga di Jurassic World non dovrebbe continuare la storia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e non dovrebbe nemmeno essere legato alla storia dei personaggi interpretati da Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill.

La sceneggiatura sarà firmata da David Koepp e l'uscita nelle sale è attualmente prevista per il 2 luglio 2025.

Nel team della produzione ci saranno Steven Spielberg, Frank Marshall e Patrick Crowley.