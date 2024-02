Jurassic World: David Leitch potrebbe essere il regista del prossimo film della saga

Il nuovo film di Jurassic World potrebbe avere David Leitch impegnato alla regia. Le fonti di Deadline hanno infatti svelato che il filmmaker è impegnato nella fase delle trattative e potrebbe presto trovare un accordo con i responsabili di Universal Pictures.

I primi dettagli del film

Il prossimo progetto della saga giurassica non proseguirà la storia con protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard e non dovrebbe nemmeno essere legato alla storia dei personaggi interpretati da Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill.

La sceneggiatura sarà firmata da David Koepp e l'uscita nelle sale è attualmente prevista per il 2 luglio 2025.

Da Jurassic Park a Jurassic World: I 15 momenti migliori della saga

David Leitch è apprezzato dai fan per i suoi film d'azione, tra cui Deadpool 2 e Bullet Train, e sembra essere uno dei preferiti dallo studio proprio per la prospettiva di offrire un nuovo approccio ai progetti legati a Jurassic World.

Nel team della produzione ci saranno Steven Spielberg, Frank Marshall e Patrick Crowley.