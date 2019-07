Jurassic World 3: Tutto quello che sappiamo sul terzo film della saga

Jurassic World - Il regno distrutto: una scena del film

A poco più di un anno dall'uscita di Jurassic World - Il regno distrutto, che ha incassato più di un miliardo di dollari nei botteghini di tutto il mondo, le informazioni disponibili sul terzo film della saga ambientata più di vent'anni dopo il primo Jurassic Park, che chiameremo Jurassic World 3 anche se ancora non conosciamo il titolo ufficiale, sono ancora molto scarse. Visto il successo strepitoso di del primo e del secondo film - e il finale lasciato volutamente aperto di quest'ultimo - non ci sono mai stati dubbi che sarebbe stato fatto anche un terzo capitolo della saga: ecco qualche anticipazione su di Jurassic World 3.

In questo articolo proveremo a riunire tutte le informazioni a nostra disposizione su questo sequel, dalla data di uscita fino ai possibili membri del cast, sperando che i tempi della pre-produzione non si allunghino troppo e che l'inizio delle riprese sia imminente. Intanto, per chi proprio non può farne a meno delle avventure di Owen Grady e del suo velociraptor Blue, è possibile recuperare Jurassic World in streaming sulla piattaforma di Infinity.

Jurassic World - Il Regno Distrutto, una nuova foto del film

Il cast tecnico e artistico

Jurassic World - Il regno distrutto: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Daniella Pineda e Justice Smith in una scena del film

Una delle poche informazioni certe a nostra dispozione è che Colin Trevorrow - che si occuperà insieme a Emily Carmichael (Pacific Rim: Uprising) anche della sceneggiatura - dopo il primo capitolo della serie, uscito nel 2015, tornerà alla regia di Jurassic World 3. Per quanto riguarda il cast, invece, sappiamo che Chris Pratt e Bryce Dallas Howard interpreteranno nuovamente Owen Grady e Claire Dearing, accompagnati questa volta da un trio di attori estremamente amati dal pubblico: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, che nella saga originale vestivano i panni della paleobotanica Ellie Sattler, del paleontologo Alan Grant e del matematico Ian Malcolm. Molto probabile anche il ritorno della piccola Isabella Sermon, che ne Il regno distrutto interpretava Maisie Lockwood, bambina che si è scoperto essere un clone della figlia defunta di Benjamin Lockwood. Anche in questo terzo capitolo Steven Spielberg sarà presente come parte della produzione.

Un nuovo Jurassic World

Jurassic World: Fallen Kingdom - Chris Pratt in una scena con ina tartaruga

Prima di provare ad immaginare quale potrebbe essere la trama di Jurassic World 3, tiriamo le somme di quanto accaduto nella pellicola precedente. Il finale di Jurassic World - Il regno distrutto ha segnato un momento di passaggio estremamente importante nella storia del franchise: i dinosauri sopravvissuti all'eruzione del vulcano su Isla Nublar sono in parte stati venduti ed in parte sono fuggiti dalla tenuta dei Lockwood e sono quindi liberi di spostarsi a loro piacimento per il mondo. Questa situazione obbliga per la prima volta dinosauri ed esseri umani a coesistere, in quello che è ora a tutti gli effetti un nuovo Jurassic World.

Jurassic World - Il regno distrutto: Isabella Sermon in una scena del film

Il nuovo film della saga sarà quello conclusivo e, come anche dichiarato da Bryce Dallas Howard in diverse occasioni, chiuderà tutte le sotto-trame fino ad ora lasciate in sospeso. Secondo Trevorrow Jurassic Park 3 costituirà l'epilogo perfetto per la storia iniziata 25 anni fa, e i fan resteranno molto contenti dei numerosi collegamenti con il materiale originale. A differenza di quanto supposto da molti dopo il sorprendente finale de Il regno distrutto, in Jurassic World 3 non assisteremo ad una guerra tra esseri umani e dinosauri, che popoleranno zone selvagge lontane dai centri urbani e non cacceranno le persone, ma anzi secondo quanto dichiarato che Trevorrow il film sarà più un science thriller che un action movie. Chris Pratt ha inoltre fatto intendere che la storia non riprenderà subito dopo il finale del secondo film ma anzi sarà spostata in avanti di qualche tempo, quando presumibilmente la presenza dei dinosauri nel pianeta è cosa già ben conosciuta dalla popolazione mondiale.

Data di uscita e il trailer

L'uscita negli Stati Uniti del nuovo Jurassic World è prevista per l'11 giugno 2021. Per quanto riguarda il primo trailer ufficiale ancora non conosciamo la data precisa in cui verrà diffuso ma possiamo ipotizzare che, in base a quanto fatto in passato per Jurassic World - Il regno distrutto, il primo teaser potrebbe uscire a dicembre 2020 e il primo trailer ad aprile 2021.