Jurassic World 4: Scarlett Johansson è ufficialmente in trattative per recitare nel film

Dopo i rumor della settimana scorsa, gli addetti ai lavori confermano che Scarlett Johansson è in trattative per recitare in Jurassic World 4.

Recentemente abbiamo appreso che il regista di Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla, Gareth Edwards, dirigerà Jurassic World 4 della Universal Pictures, e ora sappiamo che lo studio ha puntato su una star di fama mondiale per dirigere il progetto.

Dopo i rumor diffusi la settimana scorsa che vedevano Scarlett Johansson in lizza per recitare nel prossimo capitolo di Jurassic World, ora THR ha confermato che l'ex Vedova Nera è ufficialmente in trattative per entrare a far parte del film. L'agenzia fa inoltre notare che la Universal si sta "muovendo rapidamente" per mettere in produzione il film e ha fissato una data di uscita provvisoria per il 2 luglio 2025.

Questo segnerebbe il ritorno al cinema di franchising per la richiestissima star, che per molti anni ha fatto parte del MCU dei Marvel Studios. Non ci sono dettagli sul personaggio che la Johansson interpreterà, né sul titolo del film (recentemente si è parlato di Jurassic City, ma è improbabile che sia il titolo definitivo).

Prossimamente Johansson sarà impegnata in più progetti: l'attrice reciterà nel thriller Featherwood di Andrea Arnold, debutterà come regista in Eleanor the Great e sarà protagonista della serie Just Cause, prodotta e scritta dallo stesso regista di American Fiction.

Jurassic World 4, Gareth Edwards: "Pensavo di aver smesso con i franchise, e invece..."

Locandina di Jurassic World

Jurassic World 4

I dettagli sulla trama di Jurassic World 4 non sono stati resi noti, ma secondo quanto riferito il film lancerà una "nuova era giurassica" con una trama completamente nuova, il che sembrerebbe indicare che le star di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, insieme all'equipaggio originale della JW interpretato da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum, non torneranno.

Frank Marshall, il produttore veterano che ha supervisionato la trilogia di Jurassic World, è tornato a bordo, così come un altro veterano di Jurassic, Patrick Crowley. Spielberg sarà produttore esecutivo attraverso la sua Amblin Entertainment.

David Leitch era in trattative per la regia all'inizio di febbraio, prima di separarsi dal film solo pochi giorni dopo. A quanto pare, "a Leitch è apparso chiaro che il suo apporto creativo sarebbe stato minimo a causa dello stato di accelerazione del progetto e dell'eccessiva ingerenza dei produttori nel progetto dopo le esperienze di Jurassic World: Il dominio".