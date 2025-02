Jurassic World - La Rinascita, Scarlett Johansson, azione spettacolare e dinosauri nel primo trailer

Ha anticipato l'arrivo del Super Bowl il trailer di Jurassic World - La Rinascita, nuovo capitolo della saga ideata da Steven Spielberg che offre una veste nuova, sempre più spettacolare, oltre al ricambio del cast. Scarlett Johansson e Jonathan Bailey guidano la caccia ai dinosauri in un'avventura mozzafiato anticipata nelle prime sequenze.

Nel trailer vediamo Scarlett Johansson nei panni di Zora Bennett e Jonathan Bailey in quelli del Dottor Henry Loomis intenti a esplorare la giungla intorno a loro per localizzare un misterioso e aggressivo dinosauro. Oltre a una serie di nuove immagini, che anticipano alcuni dei terrificanti dinosauri del film, dall'iconico Tyrannosaurus Rex allo Spinosaurus, il trailer è ricco di colpi di scena e anticipa alcune delle svolte narrative della trama.

Secondo quanto anticipato in precedenza, Jurassic World - La Rinascita si aprirà cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Il Dominio. I dinosauri si stanno estinguendo poiché il mondo moderno è inospitale nei loro confronti e i sopravvissuti si sono rifugiati in una piccola regione dei tropici attorno all'equatore. Ma a minacciarli interviene ancora una volta l'essere umano, visto che un'azienda farmaceutica spera di utilizzare il DNA di dinosauro per creare un nuovo farmaco salvavita.

Diamo uno sguardo ai nuovi protagonisti

Jonathan Bailey e Scarlett Johansson nascosti nella vegetazione

Zora Bennett (Scarlett Johansson), che il regista Gareth Edwards ha definito "un'agente speciale, simile ai membri dei servizi segreti", viene ingaggiata per infiltrarsi nella regione tropicale ed estrarre il DNA di dinosauro. A darle manforte nell'impresa intervengono il capitano della nave del gruppo, Duncan Kincaid (Mahershala Ali), il paleontologo Dottor Henry Loomis (Jonathan Bailey), e il rappresentante della ditta farmaceutica Martin Krebs (Rupert Friend). Tuttavia, la missione va storta quando Zora riceve un segnale di emergenza da un'imbarcazione civile che si è capovolta a causa di un attacco, costringendo il gruppo a occuparsi della famiglia Delgado, interpretata da Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono e Audrina Miranda.

Il team nella giungla

Diretto da Gareth Edwards, Jurassic World - La Rinascita è scritto da David Koepp ed è basato sui personaggio creati da Michael Crichton. Il film è prodotto da Frank Marshall e Patrick Crowley, con Steven Spielberg, Denis L. Stewart e Jim Spencer in veste di produttori esecutivi. È stato confermato che né gli interpreti della nuova trilogia Chris Pratt e Bryce Dallas Howard né le star dell'originale Jurassic Park Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern compariranno in questa nuova iterazione.

Uno dei film più attesi al cinema del 2025, Jurassic World - La Rinascita arriverà al cinema dal 2 luglio distribuito da Universal Pictures.