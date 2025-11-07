Jurassic World - La rinascita 2: Gareth Edwards torna alla regia del nuovo film con Scarlett Johansson

Dopo l'enorme riscontro di Jurassic World - La rinascita al box-office, con un incasso da 870 milioni di dollari, ora è arrivata la notizia che Universal ha deciso di proseguire il franchise.

Secondo le ultime informazioni, il regista Gareth Edwards è pronto a tornare al timone del prossimo capitolo della saga, con una nuova avventura che vedrà protagonisti sempre Scarlett Johansson e Jonathan Bailey.

Gareth Edwards torna alla regia di Jurassic World

Il sequel diretto da Edwards vedrà di nuovo Johansson nel ruolo di Zoe Bennett, affiancata da Bailey nei panni del dottor Henry Loomis, insieme al due volte premio Oscar Mahershala Ali.

Scarlett Johansson in una scena di Jurassic World - La rinascita

Al momento, non è stato ancora confermato il nome dello sceneggiatore, che potrebbe essere sempre David Koepp, autore anche del primo leggendario film di Steven Spielberg del 1993.

La trama di Jurassic World - La rinascita dopo Il dominio

L'ultimo film era ambientato cinque anni dopo la trama di Il dominio. I dinosauri esistono ancora in piccole sacche sparse nel mondo, con l'umanità che crede ancora di avere la situazione sotto controllo. Bennett guida una missione per estrarre campioni di DNA dalle tre più grandi creature di terra, mare e aria.

Il film è un sequel stand-alone di Jurassic World - Il dominio e il settimo capitolo della saga iniziata nel 1993 con Jurassic Parkdi Steven Spielberg, seguito da Il mondo perduto - Jurassic Park (1997) e Jurassic Park III (2001), prima della saga di Jurassic World, iniziata nel 2015 con Jurassic World e proseguita con Jurassic World - Il regno distrutto (2018) e Jurassic World - Il dominio (2022). Steven Spielberg ha diretto i primi due capitoli, lasciando la regia a Joe Johnston per il terzo film. La seconda trilogia è stata diretta da Colin Trevorrow e Juan Antonio Bayona prima della nuova era con Gareth Edwards.