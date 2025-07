F1, il sequel con Brad Pitt è già in sviluppo dopo l'ottimo debutto al box-office?

F1 è il primo grande successo al box-office della Apple e chiaramente questo risultato potrebbe suggerire che lo studio non se ne starà a guardare ma procederà spedita verso lo sviluppo di un altro capitolo con al centro la figura di Sonny Hayes.

Il film, interpretato da Brad Pitt nei panni di un ex pilota di Formula Uno costretto a ritirarsi dopo un incidente quasi fatale, ha incassato 57 milioni di dollari a livello nazionale e 146,3 milioni di dollari in totale nel weekend di apertura.

Sebbene la produzione di F1 sia costata circa 250 milioni di dollari e siano necessari diversi giri di pista per ottenere un profitto nelle sale, le prime vendite di biglietti sono incoraggianti per quello che ricordiamo è un film originale e destinato a un pubblico di adulti, quindi non appartiene a nessun franchise già sfruttato in precedenza.

Un successo che Apple cercava da tempo al cinema

F1: Brad Pitt con Damson Idris sul set del film

È anche una vittoria che la Apple aspettava da tempo. A sei anni dall'ingresso del gigante tecnologico nel mondo del cinema, la società ha prodotto film d'autore di grande rilievo ma dallo scarso successo al box-office: dal costosissimo Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese all'altrettanto costoso Napoleon di Ridley Scott).

F1: Brad Pitt e Damson Idris in una scena

Non sono mancati poi i flop derisi anche dalla critica come Fly Me to the Moon - Le due facce della Luna e Argylle - La super spia, ma niente di lontanamente commerciale. Sembra che Apple stia ripensando alla sua strategia cinematografica dopo aver deciso di limitare l'uscita nelle sale di Wolfs - Lupi solitari del 2024, la commedia criminale con Pitt e George Clooney che si era rivelata un discreto successo in streaming.

Per questo motivo è cresciuta la sensazione interna che se un film come F1 non avesse funzionato sul grande schermo, Apple sarebbe stata costretta ad abbandonare il settore cinematografico per concentrarsi sulla televisione, dove i suoi successi includono Scissione e Ted Lasso. Anche se la futura strategia cinematografica di Apple non si baserà su un singolo film, gli addetti ai lavori dell'azienda sono sicuri che il buon debutto di F1 darà Apple la possibilità di mantenere almeno la rotta.