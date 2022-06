Jurassic World: Il Dominio è la miglior apertura per un film non di supereroi negli USA dal 2019

Jurassic World: Il Dominio, Chris Pratt e Omar Sy in una scena del film

Jurassic World: Il dominio esplode al box office USA segnando la più alta apertura al botteghino per un film non di supereroi dal 2019. Terzo e ultimo film della trilogia di Jurassic World, la pellicola di Colin Trevorrow debutta incassando 143,3 milioni in 4,.676 sale e segna una media per sala di 30.660 dollari. Come svela la nostra recensione di Jurassic World: Il Dominio, il film segue le continue lotte che l'umanità deve affrontare per coesistere pacificamente con i dinosauri. Inoltre, una società corrotta di bioingegneria, Biosyn, sta creando problemi con esperimenti non etici e clonazione, attirando l'attenzione di Owen Grady (Chris Pratt), Claire Dearing (Bryce Dallas Howard), Ellie Sattler (Laura Dern) e Alan Grant (Sam Neill).

Avrà anche perso la prima posizione, ma Top Gun: Maverick continua imperterrito a macinare incassi. Nella terza settimana di permanenza nelle sale, il sequel di Top Gun incassa altri 50 milioni di dollari arrivando a 393,3 milioni complessivi. Come si legge nella nostra recensione di Top Gun: Maverick, presentato a Cannes come evento speciale, Tom Cruise è tornato nei panni del pilota scavezzacollo Pete Maverick Mitchell a 36 anni di distanza dall'uscita del cult divenuto vero e proprio fenomeno di costume.

In calo gli incassi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, terzo con 4,8 milioni che lo portano a 397,8 milioni totali. Come sottolinea la recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film riparte dagli eventi di Spider-Man: No Way Home, in cui Stephen Strange ha cambiato il volto della realtà aprendo il multiverso. Adesso Strange è costretto a stringere un'alleanza con personaggi vecchi e nuovi mentre si avventura nel multiverso per affrontare un nuovo nemico. Nel cast Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg e Rachel McAdams.

Scende in quarta posizione il film d'animazione Bob's Burgers - Il film, che incassa 2,3 milioni arrivando a 27 milioni complessivi.

Ancora animazione al quinto posto con Troppo Cattivi - The Bad Guys, forte di altri 2,2 milioni che lo portano a un totale di 91,5 milioni. Qui trovate la recensione di Troppo Cattivi - The Bad Guys.