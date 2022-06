Jurassic World - Il Dominio: svelati gli incassi del primo giorno di uscita al Box Office mondiale

Sono stati resi noti gli incassi registrati da Jurassic World: Il dominio nel primo giorno di uscita nelle sale internazionali. Ricordiamo che il film arriverà nei cinema statunitensi solo dal 10 giugno.

I dinosauri di Jurassic World: Il dominio sono arrivati in Italia con alcuni giorni di anticipo rispetto alla distribuzione americana, per sfruttare al meglio la festa della Repubblica. In questi giorni i giudizi del pubblico italiano si sono quindi mischiati a quelli della critica, rimasta piuttosto delusa dal capitolo che chiude la trilogia con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Prima di arrivare negli States, il film diretto da Colin Trevorrow è arrivato in 15 mercati, raccogliendo risultati piuttosto positivi dal punto di vista economico: nel primo giorno di uscita, infatti, Jurassic World: Il dominio ha già guadagnato 16,7 milioni di dollari al botteghino internazionale, come riportato da Variety.

Jurassic World: Il dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.

Il film in questione ha fatto qualcosa che la maggior parte dei fan attendeva da tempo, ovvero riportare sul grande schermo i protagonisti della trilogia originale. Nel cast ci sono infatti anche Sam Neill, Jeff Goldblum e Laura Dern. Tra i nuovi membri del cast segnaliamo DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2). Il cast include infine i ritorni di BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni di Zia Rodriguez.