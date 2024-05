Jurassic World 4: la star di Avvocato di difesa protagonista del nuovo film del franchise

Dopo il successo ottenuto grazie alla serie Netflix Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer, Manuel Garcia-Rulfo sembrerebbe pronto al salto in un grande franchise. La star è in trattative per partecipare al nuovo capitolo di Jurassic World prodotto da Universal e Amblin Entertainment.

Nel cast ci saranno anche Scarlett Johansson e Jonathan Bailey, mentre la regia è stata affidata a Gareth Edwards, reduce da The Creator e noto ai più per aver diretto Rogue One: A Star Wars Story e Godzilla.

Lo studio ha recentemente confermato l'uscita del film per il 2 luglio 2025 e si è mosso rapidamente per trovare un regista e ora sta facendo lo stesso per il casting principale. Il nuovo film sarà un ulteriore espansione del franchise: non è previsto il ritorno dei membri del cast di Jurassic World Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, né dei protagonisti della trilogia originale Jeff Goldblum, Laura Dern e Sam Neill. David Koepp si occuperà della sceneggiatura.

Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer: una scena della seconda stagione

La carriera in ascesa di Manuel Garcia-Rulfo

Anche se questo sarà il più grande ruolo cinematografico di Garcia-Rulfo finora, negli ultimi anni è stato impegnato principalmente sul fronte televisivo, a partire dalla serie Prime Video Goliath, con Billy Bob Thornton. In seguito ha ottenuto l'ambitissimo ruolo di protagonista in Avvocato di difesa di Netflix e David E. Kelley, la cui terza stagione debutterà quest'anno.

Jurassic World 4, Dev Patel in trattative per unirsi al cast del sequel

Per quanto riguarda i ruoli cinematografici, Garcia-Rulfo sarà il prossimo protagonista del film spagnolo di Netflix Pedro Páramo. Basato sull'omonimo romanzo messicano di Juan Rulfo, l'adattamento cinematografico è diretto dall'acclamato direttore della fotografia Roberto Prieto, al suo debutto come regista.

Ha anche recitato in film come Non così vicino, 6 Underground, Soldado, Assassinio sull'Orient Express e I magnifici sette.